- حقق منتخب إنكلترا فوزاً مهماً على بنما بنتيجة 2-0، بفضل هدفي جود بيلنغهام وهاري كين، ليضمن التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026، بينما ودعت بنما البطولة. - في مواجهة أخرى، تفوق منتخب كرواتيا على غانا 2-1، حيث سجل بيتر سوتشيتش ونيكولا فلاسيتش هدفي كرواتيا، بينما سجل ديريك لوكاسين هدف غانا الوحيد. - تصدرت إنكلترا المجموعة 12 برصيد 7 نقاط، تليها كرواتيا بـ6 نقاط، وتأهلت غانا كأفضل ثالث رغم عدم تحقيقها أي انتصار.

خطف منتخب إنكلترا انتصاراً مستحقاً على بنما، بهدفين مقابل لا شيء، فيما تفوق منتخب كرواتيا على غانا، بهدفين مقابل هدف، فجر اليوم الأحد، لتضمن ثلاث فرق الوصول إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، فيما ودّعت بنما المسابقة الدولية.

وعانى منتخب إنكلترا في الشوط الأول من تراجع لاعبي بنما إلى مناطقهم الدفاعية، مع اعتمادهم على الهجمات المرتدة السريعة، فيما أضاع رفاق القائد هاري كين العديد من الفرص المحققة للتسجيل، بعدما وصلت نسبة استحواذهم على الكرة إلى 72 بالمائة، ووصلت تمريرات "الأسود الثلاثة" إلى 315 مرة، بالإضافة إلى إطلاق تسع تسديدات منها أربعة بين العارضة والقائمين.

وواصل منتخب إنكلترا ضغطه الكبير، حتى تمكن النجم جود بيلنغهام من تسجيل هدفٍ في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني، بعدما حصل على تمريرة متقنة من قبل زميله بوكايو ساكا، الذي نفذ ركلة ركنية بشكل جيد للغاية، لتنتفض بعدها كتيبة المدرب توماس توخيل بحثاً عن الهدف الثاني، الذي جاء عبر القائد هاري كين في الدقيقة 67، عقب وضعه كرة رأسية متقنة في شباك حارس مرمى بنما.

أما في المواجهة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الـ12، فدخل منتخب كرواتيا الشوط الأول، وأعين رفاق القائد لوكا مودريتش على تسجيل هدف مُبكر، بعدما تراجع لاعبو منتخب غانا إلى مناطقهم الدفاعية، لينجح بيتر سوتشيتش في إحراز هدفٍ بالدقيقة 31، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة جزاء فشل حارس المرمى بالتصدي لها، لينجح بذلك رجال المدرب زلاتكو داليتش في الحفاظ على النتيجة حتى أطلق الحكم صافرته، مُعلناً نهاية أول 45 دقيقة.

لكن في الشوط الثاني، تحسن أداء منتخب غانا، بعدما ظهرت رغبة كتيبة المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، في إدارة التعادل، الذي جاء عبر ديريك لوكاسين في الدقيقة 73، بعدما نجح في كسر مصيدة التسلل، وتابع الكرة العرضية التي جاء إليه، ليضعها في شباك حارس مرمى كرواتيا، الذي عجز عن التصدي لها، إلا أن نيكولا فلاسيتش نجح في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 83.

وبهذه النتائج، حافظ منتخب إنكلترا على صدارة المجموعة 12، برصيد سبع نقاط، فيما جاء منتخب كرواتيا في المركز الثاني، برصيد ست نقاط، في حين تجمد رصيد غانا عند أربع نقاط، ما جعله يتأهل إلى دور الـ32 في بطولة كأس العالم 2026، كأفضل ثالث، في حين ودّع منتخب بنما منافسات المسابقة الدولية، عقب فشله في تحقيق أي انتصار.