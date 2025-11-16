إنكلترا تطالب بتغيير نظام التصفيات المؤهلة للمونديال واليورو

- يطالب اتحاد إنكلترا لكرة القدم بتعديل نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم وأمم أوروبا، معتبرًا أنه يمكن التنبؤ بنتائجه بسهولة، مما يؤثر على تقييم جاهزية المنتخبات. - أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي، مارك بولينغهام، على أهمية مراجعة النظام الحالي، مشيرًا إلى أن هناك نية حقيقية للتغيير، حيث يدرس يويفا الموضوع وإنكلترا تشارك في طرح الخيارات. - يسعى الاتحاد الإنكليزي لتحسين نسق التصفيات لرفع جاهزية المنتخب قبل المنافسات الكبرى، بهدف تحقيق حلم التتويج باللقب العالمي الغائب منذ 1966.

طالب اتحاد إنكلترا لكرة القدم بتعديل نظام التصفيات المؤهلة لبطولتَي كأس العالم وأمم أوروبا، معتبراً أنه أصبح سهلاً في التنبؤ بنتائجه.

وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنكليزي، مارك بولينغهام، طلبه بالتغيير خلال تصريحاته، السبت، التي قال فيها: "أعتقد أنه من المهم جداً مراجعة هذا الأمر، نحن جزء من المنظومة الحالية، وعلينا البحث عن طرق تجعل كرة القدم العالمية أفضل من أي وقت مضى، هناك نية حقيقية للتغيير، يويفا يدرس الموضوع، وإنكلترا من الدول التي تشارك في طرح الخيارات".

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" ضمن تأهله إلى كأس العالم 2026، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واقترب من إنهاء مشوار التصفيات بالعلامة الكاملة (سبعة انتصارات من سبع مباريات حتى الآن). وسيختتم المنتخب الإنكليزي مشواره، يوم غدٍ الأحد، بمواجهة ألبانيا على ملعب أرينا كومبتاري في تيرانا.

وبحسب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، فإن أي تغيير محتمل في نظام التصفيات سيكون على الأقل خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2030، الذي سيقام في كل من: إسبانيا والبرتغال والمغرب، كون تصفيات "يورو 2028" ستقام بالنظام المعتمد حالياً.

ويسعى الاتحاد الإنكليزي بهذا الطلب إلى رفع نسق التصفيات، بهدف الوقوف بدقّة على جاهزية منتخبه، قبل دخول المنافسات الكبرى، واصطدامه بمنتخبات قوية في البطولات المجمّعة، إذ يُعدّ النظام الحالي للتصفيات مخادعاً بالنسبة للعديد من المدربين، الذين يجدون صعوبة في تقييم مستوى منتخباتهم، وتحديد مدى تطورها، بسبب سهولة المباريات، بينما تكون المنافسة في النهائيات أكثر شراسة وتعقيداً.

ويطمح منتخب إنكلترا إلى تحقيق الحلم، الذي يراود جماهيره منذ عقود، والمتمثل في التتويج باللقب العالمي، الغائب منذ عام 1966، عن خزائن بلد يُعدّ مهد كرة القدم، ويمتلك أقوى دوري في العالم، من حيث الشعبية والمستوى والتنافسية.