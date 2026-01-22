إنفانتينو يُشيد بتجربة قطر ويحسم جدل تذاكر وتأشيرات مونديال 2026

- جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، يطمئن العالم بشأن استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى نجاح قطر في تنظيم البطولة دون حوادث تُذكر، مع توقعات بتجربة مماثلة في أمريكا الشمالية. - رغم الانتقادات لارتفاع أسعار التذاكر، تلقى الفيفا أكثر من 500 مليون طلب، مع تصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر طلبًا، مما يعكس شغف الجماهير بالمشاركة. - إنفانتينو يعلق على قيود السفر الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستستقبل العالم في الصيف القادم، مع تطلع الجميع لهذه المناسبة.

تحدّث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو (55 عاماً)، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، الخميس، عن مخاوف وسائل الإعلام العالمية حول استضافة الولايات المتحدة الأميركية لبطولة كأس العالم في الصيف القادم، وسط تصاعد التوترات الداخلية هناك.

وقال إنفانتينو: "عندما بدأت بطولة كأس العالم في قطر، لم نشاهد أي حوادث تُذكر، ولأول مرة في التاريخ، لم يتم إلقاء القبض على أي مشجع بريطاني (يقصد مثيري الشغب) خلال المونديال، وهذا أمر مميز. لقد عشنا في قطر احتفالاً بهيجاً، وستكون المسابقة القادمة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مماثلة لما حدث في الدوحة، والجماهير مشتاقة إلى مناسبات مثل هذه، حتى تلتقي وتتواصل وتمضي وقتها في الاحتفال، وهذا ما نسعى جاهدين لتوفيره لهم".

وتكلّم إنفانتينو عن الانتقادات التي لاحقت "فيفا" بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، بقوله: "لقد تلقينا أكثر من 500 مليون طلب للحصول على التذاكر خلال فترة التقديم الأخيرة، التي انتهت يوم 13 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، وبلغ سعر أرخص فئة من التذاكر للمباراة النهائية 4185 دولاراً أميركياً، والتذاكر ليست رخيصة، وتضررنا بشدة، بل تضررت أنا شخصياً بسبب أسعار التذاكر الباهظة، والولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر طلباً للتذاكر، تليها ألمانيا ثم إنكلترا، لأن الجميع يرغبون في الحضور والمشاركة".

وحول القرارات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي فرض بموجبها قيوداً على السفر إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التأشيرات في إطار جهود الدولة المستمرة لتشديد معايير دخول الأجانب إلى البلاد، قال إنفانتينو: "سترحب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالعالم في الصيف القادم، وهذا ما نتطلع إليه".