إنفانتينو يُشيد بتاريخ الجزائر ويستحضر "فضيحة خيخون" 1982

- أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بالأداء التاريخي للمنتخب الجزائري في كأس العالم 1982، معبراً عن إعجابه الكبير بالمنتخب الذي فاجأ العالم بأدائه المذهل أمام ألمانيا. - خلال زيارته للجزائر، أكد إنفانتينو دعمه لتطوير كرة القدم في أفريقيا، مشيراً إلى مشاريع "فيفا" لتعزيز البنية التحتية والتكوين في القارة. - تطرق إنفانتينو إلى الإقصاء المثير للجدل للجزائر في 1982، مشيراً إلى "مباراة العار" بين ألمانيا والنمسا، والتي أدت إلى تعديل قوانين البطولة لتفادي التلاعب.

أدلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو بتصريحات لافتة خلال زيارته إلى الجزائر، استعاد فيها ذكرياته مع كأس العالم 1982، مشيداً بالأداء التاريخي للمنتخب الجزائري في تلك النسخة.

وأوضح إنفانتينو على هامش زيارته الرسمية إلى الجزائر، والتي تضمنت تدشين مشاريع تطويرية لكرة القدم ضمن استراتيجية "فيفا" لدعم اللعبة في القارة الأفريقية وتعزيز البنية التحتية والتكوين، أنه أصبح من محبي كرة القدم الجزائرية منذ ذلك المونديال، مؤكداً أن منتخب الجزائر كان من أكثر الفرق التي أثارت إعجابه في البطولة رغم حداثة مشاركته آنذاك.

وأضاف بحسب مانقله موقع لاغازات دي فينيك الجزائري:"كنت في الثانية عشرة من عمري خلال كأس العالم 1982، وكانت تلك النسخة لها تأثير خاص عليّ.. المنتخب الذي فاجأ العالم ودخل قلوبنا كان الجزائر". وأشار رئيس الفيفا إلى المباراة الشهيرة التي جمعت الجزائر بألمانيا، واصفاً أداء "الخضر" حينها بـ"المذهل"، مؤكداً أن المنتخب الألماني لم يعرف كيف يتعامل مع قوة وأسلوب المنتخب الجزائري خلال اللقاء، وأن المنتخب العربي ترك أثراُ كبيراً في متابعي كرة القدم حول العالم.

وتطرق إنفانتينو أيضاً إلى الإقصاء المثير للجدل للجزائر في البطولة نفسها، في إشارة واضحة إلى ما عُرف بـ"مباراة العار" بين ألمانيا والنمسا، دون أن يسميها بشكل مباشر. وقال حول تلك الذكريات: "نعلم جميعاً ما حدث في المباراة الثالثة". وتعود تلك الحادثة إلى المباراة التي جمعت بين ألمانيا والنمسا، والتي انتهت بنتيجة خدمت مصلحة المنتخبين وأقصت الجزائر رغم فوزها في مباراتين. وقد أدت تلك الواقعة لاحقاً إلى تعديل قوانين البطولة بإقامة مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في توقيت موحد لتفادي أي تلاعب. وتعكس تصريحات إنفانتينو إشادة واضحة بتاريخ الكرة الجزائرية، مع إعادة تسليط الضوء على واحدة من أكثر اللحظات جدلاً في تاريخ كأس العالم، في وقت يسعى فيه "فيفا" لتعزيز حضوره ودعمه كرة القدم الأفريقية.