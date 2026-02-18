إنفانتينو يُساند فينيسيوس: شعرت بالصدمة والحزن ولا مكان للعنصرية

- جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، يعبر عن "الصدمة والحزن" تجاه الإهانات العنصرية المزعومة ضد فينيسيوس جونيور في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنصرية في الرياضة والمجتمع. - الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه يُشيد به إنفانتينو لتطبيقه بروتوكول مكافحة العنصرية، حيث أوقف المباراة لمعالجة الموقف بعد تعرض فينيسيوس لإهانة عنصرية من لاعب بنفيكا. - الفيفا يؤكد التزامه بحماية اللاعبين والحكام والمشجعين، ويظهر تضامنه الكامل مع ضحايا العنصرية، مشدداً على رفض أي شكل من أشكال التمييز.

دخل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو (55 عاماً)، على خط قضية الإهانات العنصرية المزعومة التي تعرّض لها لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة بنفيكا البرتغالي في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، معترفاً بأنّه يشعر بـ "الصدمة والحزن"، ومشيراً إلى أنّه "لا مكان للعنصرية" في هذه اللعبة.

وانضمّ جياني إنفانتينو إلى قائمة مديني الإهانات العنصرية المزعومة التي تعرّض لها فينيسيوس جونيور، وقال في بيانٍ نشره موقع فيفا اليوم الأربعاء: "لقد شعرت بالصدمة والحزن لمشاهدة حادثة العنصرية المزعومة تجاه فينيسيوس جونيور في مباراة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد، لا يوجد إطلاقاً أي مكان للعنصرية، لا في رياضتنا ولا في مجتمعنا؛ نحن بحاجة إلى أن تتخذ جميع الأطراف المعنية الإجراءات اللازمة ومحاسبة المسؤولين".

وتطرّق الرجل السويسري إلى تصرّف الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه الذي طبق بروتوكول العنصرية مباشرة، وقال في هذا الصدد: "أُشيد بالحكم فرانسوا ليتكسييه لتفعيله بروتوكول مكافحة العنصرية باستخدام إشارة اليد لإيقاف المباراة ومعالجة الموقف. نحن في فيفا ملتزمون بضمان احترام وحماية اللاعبين والحكام والمشجعين، واتخاذ الإجراءات الواجبة عند وقوع مثل هذه الحوادث. إن الفيفا وعالم كرة القدم يظهران تضامنهما الكامل مع ضحايا العنصرية وأي شكل من أشكال التمييز، سأظل دائماً أكرر: لا للعنصرية. لا لأي شكل من أشكال التمييز".

وكان الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه قد طبق بروتوكول مكافحة العنصرية خلال مباراة الثلاثاء بين بنفيكا وريال مدريد، وذلك بعد وقتٍ قصيرٍ من تسجيل فينيسيوس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 بطريقة مميزة، واحتفاله بالرقص عند راية الركنية، قبل أن يبلغ قاضي اللقاء أنّه تعرّض لإهانة عنصرية من قبل لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني، الذي كان قد غطّى فمه بقميصه لتوجيه كلماته.