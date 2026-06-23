إنفانتينو يُثني على طموح العراق الكروي وفرص التطور مع يونس محمود

- أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بروح منتخب العراق خلال مواجهته مع فرنسا في كأس العالم 2026، وأكد على أهمية تعزيز مكانة العراق في الساحة الكروية العالمية من خلال دعم المواهب. - نشر إنفانتينو صورة مع يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي، مشيداً بحيويته وتحدثا عن التعاون لضمان حضور قوي للعراق عالمياً، مشيراً إلى قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب وإلهام الأجيال. - خسر العراق أمام فرنسا بثلاثية، مما أبقاه في المركز الرابع بلا نقاط، ويستعد لمواجهة السنغال في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل كأفضل ثالث.

عبّر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو (56 عاماً)، عن إعجابه بروح منتخب العراق خلال مواجهة فرنسا في ثانية جولات كأس العالم 2026، مشيداً في الوقت ذاته بالحضور المميز لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، ومؤكداً أهمية تعزيز مكانة العراق على الساحة الكروية العالمية عبر دعم المواهب وإلهام الأجيال القادمة.

ونشر إنفانتينو صورة له برفقة محمود، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، مساء الاثنين، وكتب معها: "استمتعتُ كثيراً بمشاهدة مباراة العراق وفرنسا برفقة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود. كانت حيوية الرئيس يونس مُلهمة حقاً، وتحدثنا أيضاً عن سبل التعاون لضمان أن يصبح منتخب بلاده حاضراً بقوة على الساحة العالمية. لكرة القدم قدرةٌ كبيرة على توحيد الشعوب وإلهام الطموح، ونأمل أن يُلهم منتخب العراق الأطفال في وطنهم وفي كل أنحاء العالم ليحلموا بشكل كبير".

وخسر منتخب العراق أمام نظيره الفرنسي بثلاثية دون رد، وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى ست نقاط في الصدارة، ليضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة، في حين بقي منتخب العراق في المركز الرابع بلا رصيد. ويلتقي منتخب العراق مع نظيره السنغالي في الجولة الأخيرة بالمجموعة، التي تشهد مواجهة أوروبية خالصة بين منتخبي فرنسا والنرويج.

وجاءت تلك الهزيمة لتضاعف من معاناة منتخب العراق، الذي لا يزال يبحث عن حصد أول نقطة في مسيرته بكأس العالم، التي يشارك فيها للمرة الثانية بعد نسخة عام 1986 بالمكسيك. ويسعى "أسود الرافدين" للظفر بنتيجة إيجابية في لقائه الأخير بالمجموعة رغم صعوبة المهمة أمام منتخب السنغال، حيث لا يزال يمتلك فرصة في الحضور ضمن الصاعدين لمرحلة خروج المغلوب عن طريق إحدى بطاقات أفضل الثوالث.