- دافع جياني إنفانتينو عن سياسة تسعير تذاكر كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل المصدر المالي الرئيسي للفيفا، وتُستخدم العائدات لدعم وتطوير كرة القدم في 211 دولة. - أشار إنفانتينو إلى أن سوق الولايات المتحدة "مختلفة جداً"، حيث تتبع الأسعار نظام التسعير الديناميكي، مما أثار انتقادات واسعة بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بالمراحل الأولى. - أكد إنفانتينو على محادثات مستمرة مع الدول المستضيفة لتسهيل دخول الجماهير، مع تقديم نظام "فيفا باس" لتسريع مواعيد التأشيرات لحاملي التذاكر.

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو (56 عاماً) عن سياسة تسعير تذاكر كأس العالم المقبلة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكداً أن البطولة تمثل المصدر المالي الرئيسي للاتحاد، وأن العائدات تُستخدم لدعم اللعبة وتطويرها في 211 دولة حول العالم.

وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا أثلتيك البريطانية مساء الجمعة، إن كأس العالم تُقام لمدة شهر واحد كل أربع سنوات، وهو ما يجعل "فيفا" يحقق إيراداته الأساسية خلال فترة قصيرة، بينما تُنفَق هذه الأموال خلال السنوات الأربع التالية على برامج تطوير كرة القدم، خاصة في الدول التي لا تملك القدرة على تمويل اللعبة بشكل مستقل، على حد وصفه. وفي ما يتعلق بأسعار التذاكر، أشار إنفانتينو إلى أن سوق الولايات المتحدة "مختلفة جداً"، موضحاً أن الأسعار تتبع نظام التسعير الديناميكي الذي شهد زيادات في مختلف مراحل البيع، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من الجماهير وروابط المشجعين، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار عدد من المباريات مقارنة بالمراحل الأولى من الطرح.

كما برر إنفانتينو هذا النهج بالمقارنة مع أسعار التذاكر في الفعاليات الرياضية والترفيهية الأخرى في الولايات المتحدة، مثل مباريات دوري كرة القدم الأميركية، في إشارة إلى أن الأسعار تخضع لمنطق "السوق". في المقابل، تقدمت روابط مشجعين ومنظمات حماية المستهلك بشكوى إلى المفوضية الأوروبية متهمة "فيفا" باستغلال وضعه الاحتكاري لفرض أسعار مرتفعة وشروط شراء غير شفافة، وهو ما زاد من الجدل حول سياسة بيع التذاكر. وتطرق إنفانتينو أيضاً إلى ملف تأشيرات الدخول مؤكداً أن "فيفا" يجري محادثات مستمرة مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لضمان تسهيل دخول المنتخبات والجماهير، خاصة في ظل القيود المفروضة على بعض الدول. كما أشار إلى نظام "فيفا باس"، الذي يتيح تسريع مواعيد التأشيرات لحاملي التذاكر، مع وعد بالعمل على حلول إضافية لضمان حضور الجماهير من مختلف الدول.