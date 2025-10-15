- تأهل منتخب قطر إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على الإمارات، مما أثار احتفالات واسعة في الدوحة، حيث جاب اللاعبون العاصمة في حافلة مكشوفة. - هنأ جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، منتخب قطر على التأهل، مشيدًا بتطور المنتخب وداعيًا للاحتفال بهذا الإنجاز والاستعداد لمونديال 2026. - عبّر أمير قطر عن فخره بالإنجاز، وأشاد المدير الفني جولين لوبيتيغي بدعم الجماهير والجهود المبذولة من اللاعبين وفريق العمل لتحقيق التأهل.

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو (55 عاماً)، منتخب قطر بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرّر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، إثر انتصاره على نظيره الإماراتي بنتيجة (2ـ1)، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من الملحق التأهيلي، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وجاء التأهل في ليلة تاريخية شهدت فيها شوارع الدوحة أجواء احتفالية عارمة، حيث خرج الآلاف من المشجعين لمشاركة نجوم "العنابي" فرحتهم بهذا الإنجاز الكبير.

وقال إنفانتينو، في تهنئته الخاصة لمنتخب قطر: "كل التهاني لقطر بعد التأهل للمونديال، بعد تنظيمكم المذهل لنسخة 2022، عاد منتخبكم إلى كأس العالم ليؤكد تطوره وطموحه، خاصة أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها عبر التصفيات الآسيوية، الجماهير القطرية ستضفي الألوان والطاقة على مونديال 2026، وكل العيون ستكون موجهة نحو الصفحة الجديدة من تاريخكم الكروي، احتفلوا بهذه اللحظة، ثم استعدوا للتحدي المقبل، مبروك لكم وسنراكم قريباً".

من جانبه كتب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حسابه في موقع إكس: "ألف مبروك لشعبنا ومنتخبنا الوطني الفوز والتأهل إلى بطولة كأس العالم. فخورون بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق في بطولة 2026".

ألف مبروك لشعبنا ومنتخبنا الوطني الفوز والتأهل إلى بطولة كأس العالم. فخورون بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق في بطولة 2026. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) October 14, 2025

واحتفل لاعبو منتخب قطر بالتأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخ "العنابي" بعد النسخة الماضية التي استضافتها الدوحة عام 2022، إذ جابوا شوارع العاصمة في حافلة مكشوفة وسط أجواء غامرة بالفرح، من الملعب وحتى الفندق الذي يقيمون فيه، وتدفقت الجماهير بأعداد كبيرة إلى الطرقات والساحات الرئيسية، رافعة الأعلام ومطلقة الهتافات اعتزازاً بما قدّمه رفاق أكرم عفيف من أداء مميز طيلة التصفيات.

بدوره عبّر المدير الفني لمنتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي، عن سعادته الكبيرة بحسم التأهل للمونديال، قائلاً في تصريحات لقنوات الكأس القطرية، خلال احتفاله بالإنجاز: "أولا أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الحلم الكبير، من اللاعبين إلى فريق العمل وكل الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبنا، لقد قاتلنا وعانينا لنصل إلى هذا الإنجاز، والآن أشعر بفخر كبير من أجل اللاعبين ومن أجل هذا البلد الرائع، الجماهير كانت ساحرة، والأجواء لا تُصدق، كان دعم المشجعين قوياً، وهم جزء أساسي من هذا النجاح".