إنفانتينو ينتقد السنغال: من غير المقبول مغادرة أرض الملعب

انتقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإيطالي، جياني إنفانتينو (55 سنة)، السنغال وبعض مشاهد الفوضى التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال، والتي انتهت بتتويج منتخب "أسود التيرانغا" باللقب بهدف في الشوط الأول الإضافي من المواجهة.

وعلّق رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإيطالي جياني إنفانتينو (55 سنة)، على الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا وقال في تصريحات نشرها موقع فيفا الرسمي، الاثنين: "ندين بشدة سلوك بعض اللاعبين السنغاليين وأفراد الجهاز الفني. من غير المقبول مغادرة أرض الملعب بهذه الطريقة. من غير المقبول مغادرة الملعب بهذا الشكل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع العنف في رياضتنا، فهو أمر مرفوض تماماً".

وتابع إنفانتينو ذاكراً "يجب علينا احترام القرارات التي يتخذها الحكام، داخل الملعب وخارجه. يجب على المنتخبات اللعب وفقاً لقوانين اللعبة، لأن أي سلوك مخالف يُعرّض جوهر كرة القدم للخطر. المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب أن تُدان وألا تتكرر أبداً". كما دعا إنفانتينو الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكان احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في الثواني الأخيرة من الوقت البدل الضائع للوقت الأصلي دفع بعض عناصر المنتخب السنغالي إلى مغادرة الملعب، قبل عودتهم لاحقاً لإكمال المباراة، وامتدت التوترات إلى المدرجات حيث حاول عدد من جماهير السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى في اللحظة التي كان فيها إبراهيم دياز يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها لاحقاً، بينما واجه عناصر الأمن والمنظمون صعوبة كبيرة في احتوائهم وسط عراك جماعي التقطته كاميرات المباراة النهائية بوضوح.