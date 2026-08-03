إنفانتينو يفقد ويلز وإنكلترا... تمرد يتّسع داخل "فيفا"

- أصبحت ويلز أول دولة تسحب دعمها لترشيح جياني إنفانتينو لرئاسة فيفا، بعد فقدان الثقة به إثر إلغاء خططه لبيع حصص في بطولات الاتحاد لشركات استثمارية خاصة. - أثارت خطة إنفانتينو استنكاراً عالمياً، حيث هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة بطولات فيفا، وأصدرت يويفا واتحاد الكونكاكاف بيانات تنتقد قيادة فيفا. - أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم أن إخفاقات إنفانتينو في الحوكمة والقيم أدت لفقدان الثقة به، مع توقع انضمام اتحادات أخرى لسحب دعمها.

أصبحت ويلز أول دولة تسحب دعمها علناً لترشيح جياني إنفانتينو (56 عاماً)، للاستمرار في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). يأتي هذا القرار في أعقاب فقدان الثقة برئيس فيفا بعد إلغائه خططه لبيع حصص في بطولات الاتحاد لشركات استثمارية خاصة، بحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الاثنين.

وأكد الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب دعمه لترشيح جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً لـ"فيفا" للفترة 2027-2031. وأثارت خطة رئيس الاتحاد الدولي استنكاراً عالمياً، إذ هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع بطولات (فيفا)، بما فيها كأس العالم. وأصدر كل من يويفا واتحاد الكونكاكاف، الذي يشرف على كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بيانين ينتقدان فيهما قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد قرار إنفانتينو سحب الخطة.

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وأصدر الاتحاد الويلزي لكرة القدم بياناً رسمياً، الاثنين، كتب فيه: "إنّ الإخفاقات الأخيرة في الحوكمة الرشيدة، والإجراءات، والقيادة، والقيم، وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة، والتواصل، والحكم السليم، قد أوصلتنا إلى وضع فقد فيه السيد إنفانتينو ثقة الاتحاد الويلزي لكرة القدم للبقاء على رأس قيادة كرة القدم العالمية. إن عدم وضع مصلحة كرة القدم في المقام الأول هو إخفاق لا يمكننا قبوله".

وفي سياق متصل، سيقوم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بسحب دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيساً لـ"فيفا". وأفاد تقرير لصحيفة ذا تايمز البريطانية، بأن الاتحاد الإنكليزي سيسحب خطاب دعم سابق، كان قد أرسله لتأييد بقاء إنفانتينو رئيساً، لينضم بذلك إلى الاتحاد الويلزي، الذي سبقه في هذه الخطوة، مع توقع انضمام المزيد من الاتحادات، إذ يُنتظر الآن أن تحاول هيئات كرة القدم الأخرى الإطاحة برئيس (فيفا) من منصبه.