إنفانتينو يفقد الدعم الداخلي... موظفو "فيفا" يطالبون بالتغيير

- بعد انتهاء كأس العالم 2026، يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اضطرابات بسبب فشل إطلاق الشركة التجارية التي كان يطمح إليها جياني إنفانتينو، مما أثار قلق الموظفين ودفعهم للمطالبة بتغيير القيادة. - الموظفون يشعرون بالإحباط من القرارات الفردية لإنفانتينو، والتي يرون أنها تسيء لصورة فيفا وتقلل من دورهم في اتخاذ القرارات اليومية، مما يعزز رغبتهم في تغيير نظام الحكم. - استقالة كبار المسؤولين مثل كارلوس كورديرو وكيفن لامور تعكس التوترات الداخلية، وسط انتقادات لثقافة فيفا التي تركز على المال وتبتعد عن أولويات كرة القدم.

منذ انتهاء كأس العالم 2026، يمر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بفترة اضطراب حقيقية، تميزت بفشل إطلاق الشركة التجارية التي كان جياني إنفانتينو (56 عاماً) يطمح إليها. ويتابع موظفو "فيفا"، هذه الأحداث بقلق بالغ، حتى أن بعضهم طالب علناً بتغيير في قيادة الاتحاد الدولي.

وبحسب تقرير شبكة "أر أم سي" الفرنسية، الاثنين، فقد تابع هؤلاء الموظفون، الحاضرون في مختلف فعاليات المنظمة حول العالم، وكذلك في مكاتبها المنتشرة في قارات عديدة، بقلق، مشروع الشركة التجارية لـ"فيفا" والضجة التي أعقبته. وجمعت شبكة "أر أم سي" شهادات من عدد من الموظفين، دون الكشف عن هويتهم حفاظاً على وظائفهم، لاستطلاع الرأي العام داخل أكبر هيئة رياضية في العالم. وأكد أحد موظفي الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي عاد لتوه إلى أوروبا بعد أسابيع قضاها في مونديال 2026: "نحن نعشق كرة القدم، إنها حياتنا، والآن يُصوَّر لنا أننا قتلة كرة القدم بسبب شخص واحد".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية لفشل إطلاق الشركة التجارية التي كان إنفانتينو يطمح إليها؟ ما هي التغييرات المحددة التي يطالب بها موظفو فيفا في نظام الحكم داخل المنظمة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كما أقرّ بأنّ "عدة حوادث" خلال كأس العالم 2026 ربما "أساءت" إلى الرأي العام، إلا أنه يعتقد أن (فيفا) "قد حدّت من الضرر". لكن، بحسب قوله، كانت حادثة الشركة التجارية بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير". وقد أثارت القرارات التي اتخذها شخص واحد (إنفانتينو)، استياءً شديداً لدى العديد من الموظفين الذين جرى التواصل معهم. وتابع هذا الشخص، الذي يعمل في مقر (فيفا) في زيورخ: "إنه يُخجلنا، أقولها بصراحة تامة، إنها وصمة عار"، وأضاف: "لم يعد لنا أي رأي في القرارات اليومية".

من جهته، بين مسؤول تنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ "أر أم سي": "لدينا مجموعة دردشة على (واتساب) مع أشخاص آخرين يعملون في فيفا، ولم أرَ شخصاً واحداً يؤيد ما فعله". وتابع: "من المهم أن نفهم أننا نعمل على نحوٍ متزايد بطريقة لا نملك فيها رأياً في القرارات اليومية؛ بل علينا تنفيذها فقط"، واتفق الموظفون الذين أُجريت معهم المقابلات على نقطة واحدة: رغبتهم في تغيير نظام الحكم داخل المنظمة.

بعيدا عن الملاعب إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب لإنقاذ منصبه في "فيفا"

ويرى البعض أن هذا التغيير يجب أن يحدث في أسرع وقت ممكن، حتى قبل المؤتمر القادم لانتخاب رئيس (فيفا)، المقرر عقده بالرباط في مارس/آذار 2027. وبعيداً عن فشل الشركة التجارية، فإن التطور الأوسع لثقافة (فيفا) الداخلية هو ما يُغذي غضبهم. وتساءل أحد الموظفين الذين عملوا في الهيئة الدولية لسنوات عديدة: "يُنظر إلينا على أننا اتحاد دولي لا يهتم إلا بالمال. لدينا رئيس (إنفانتينو) سافر آلاف الكيلومترات بطائرة خاصة خلال كأس العالم ويعيش حياة المليارديرات، فهل تعتقدون حقاً أن كرة القدم أولوية وأننا نُقدم صورة جيدة لجماهير كرة القدم؟". وكانت استقالة كارلوس كورديرو، كبير مستشاري جياني إنفانتينو، موضوع نقاش واسع بين موظفي (فيفا)، في الوقت الذي حظيت فيه خطوة استقالة المدير التنفيذي للعمليات في "فيفا" والمسؤول الثالث في الاتحاد الدولي، كيفن لامور، بتقدير كبير داخل المنظمة.