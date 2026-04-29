- عقد جياني إنفانتينو اجتماعاً مع وفد الاتحاد السوري لكرة القدم، حيث ناقشوا الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرياضية في سوريا وضرورة الدعم الدولي لإعادة تأهيل الملاعب وتطوير كرة القدم. - وافق إنفانتينو على إطلاق مشروع متكامل لدعم البنية التحتية لكرة القدم السورية بتمويل من "فيفا"، مع العمل على رفع الحظر عن الملاعب السورية لعودة المباريات الدولية. - أكد إنفانتينو عبر إنستغرام أن المناقشات كانت إيجابية، وركزت على دور كرة القدم في توحيد الشعوب وتطوير البنية التحتية، مع التزام "فيفا" بدعم تطوير اللعبة في سوريا.

عقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، اجتماعاً مع وفد الاتحاد السوري لكرة القدم، الذي ضمّ رئيسه فراس تيت، ونائبه محمد فادي الدباس، إلى جانب الأمين العام محمد فادي الرباط، وذلك بحضور الأمين العام لـ"فيفا" ماتياس غرافستروم، ومدير الاتحادات الوطنية لمنطقتي آسيا وأوقيانوسيا سانجيفان بالاسينغام.

وجاء اللقاء على هامش كونغرس الفيفا في كندا، حيث قدّم الوفد السوري عرضاً مفصلاً حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الرياضية خلال السنوات الماضية، والحاجة الملحّة لدعم دولي لإعادة تأهيل الملاعب وتطوير منظومة كرة القدم في سورية.

وخلال الاجتماع، وجّه تيت دعوة رسمية إلى إنفانتينو لزيارة سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المباشر وتسريع مشاريع الدعم، وهو ما لاقى ترحيباً من رئيس "فيفا"، الذي أكد التزام الاتحاد الدولي تقديم الدعم الكامل للكرة السورية، سواء على مستوى البنية التحتية أو تطوير المسابقات المحلية والاهتمام بالفئات العمرية.

وفي سياق متصل، أعلن إنفانتينو موافقته على إطلاق مشروع متكامل لدعم البنية التحتية لكرة القدم السورية بتمويل كامل من "فيفا"، مع العمل على تسريع رفع الحظر عن الملاعب السورية، تمهيداً لعودة المباريات الدولية إلى الأراضي السورية، على أن يكون وضع الحجر الأساس للمشروع وإعلانه رسمياً خلال زيارته المرتقبة بعد نهاية كأس العالم 2026.

بالتوازي، نشر إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صوراً من لقائه مع تيت، مؤكداً أن المناقشات كانت "إيجابية"، وتركزت على دور كرة القدم في توحيد الشعوب، وسبل تطوير البنية التحتية وتنظيم البطولات، إضافة إلى خلق مسارات تتيح للأطفال في سورية متابعة أحلامهم الكروية.

وأضاف رئيس "فيفا" أن النقاشات تناولت أيضاً إعادة بناء النظام الكروي بشكل شامل، بما في ذلك إمكانية استضافة مباريات المنتخب السوري مجدداً على أرضه، مشدداً على أن كرة القدم يمكن أن تكون مصدراً للفرح والأمل في مستقبل أفضل، ومؤكداً التزام "فيفا" دعم تطوير اللعبة في سورية.