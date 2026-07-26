إنفانتينو يطوف بالمونديال.. لكن ما هي الكلفة البيئية لرحلاته؟

- حضر جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، 31 مباراة في كأس العالم 2026، متنقلاً بين ثلاث دول، مما أثار جدلاً بيئياً بسبب رحلاته الجوية الكثيرة. - تقرير لاغازيتا ديلو سبورت كشف أن إنفانتينو قطع 108,323 كيلومتراً، مما أدى إلى انبعاث 1020 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل انبعاثات 157 شخصاً سنوياً. - انتقد علماء وجمعيات بيئية هذه التنقلات، معتبرين أنها تتعارض مع تعهدات "فيفا" بخفض الانبعاثات، وسط توقعات بزيادة الرحلات في كأس العالم 2030.

حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 عاماً)، عدداً كبيراً من مباريات كأس العالم 2026، مُتنقلاً بين مختلف الملاعب التي احتضنت 104 مباريات في النسخة الأخيرة من البطولة، وهو رقم قياسي بعد رفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخباً، إذ تنقل إنفانتينو في رحلات خاصة من أجل حضور المباريات ليقضي ساعات طويلة في الجوّ، محدثاً جدلاً، بسبب تبعات هذه التنقلات على البيئة.

ورصد تقرير نشرته صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الأحد، حجم التلوث البيئي الذي سببته رحلات رئيس "فيفا"، حيث تمت الاستعانة بموقع "فلايت أوير" من أجل تتبع تحركات إنفانتينو الذي استخدم في رحلاته طائرة من نوع غولف ستريم (G650).

وجاء في التقرير، أن إنفانتينو حضر 31 مباراة في هذه النسخة وقام بـ47 رحلة على مدار أيام البطولة، ولهذا فقد قطع مسافة قاربت 108.323 كيلومتراً خلال هذه الفترة، ما يُعادل قيامه بدورتين ونصف حول الأرض، بسبب بعد المسافات بين المدن إضافة إلى أن كأس العالم 2026، أقيمت في ثلاث دول مختلفة وبالتالي كانت المسافات بعيدة. كما أن هذه الرحلات الجويّة أنتجت قرابة 1020 طناً من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يُعادل ما يفرزه 157 شخصاً سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، أو 21 شخصاً طوال حياتهم بحسب التقرير.

بعيدا عن الملاعب اللجنة الأولمبية الدولية تحسم موقفها من الشكوى ضد إنفانتينو

وأشار التقرير إلى أن علماء وجمعيات بيئية انتقدوا كثرة التنقلات الجوية، معتبرين أنها تتعارض مع تعهدات "فيفا" المتعلقة بخفض الانبعاثات ومكافحة تغيير المناخ، كما لفت التقرير إلى أن رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030، سيزيد من عدد الرحلات التي سيقوم بها رئيس الاتحاد الدولي بين مختلف الدول والملاعب لحضور المباريات، ولا يعتقد أن يُغير إنفانتينو سياسته في مواكبة كأس العالم. ويدور النقاش حول رفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 64 منتخباً خلال النسخة المقبلة، ولكن لم يتم بعد تأكيد هذا التوجه.