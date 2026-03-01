إنفانتينو يطالب بطرد كل لاعب يغطي فمه خلال المباريات

- رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، يدعو لطرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء التحدث، بعد حادثة بين بريستياني وفينيسيوس جونيور التي تضمنت اتهامات بالعنصرية. - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أوقف بريستياني مؤقتًا بانتظار التحقيق، وإنفانتينو يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع التصرفات العنصرية في الملاعب. - الاجتماع السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ناقش وضع تدابير لمنع هذه التصرفات، مع استمرار النقاشات للوصول إلى حلول قبل كأس العالم 2026.

يرى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو (55 عاماً)، أنّه يجب طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء التحدّث مع الخصوم خلال المباريات، وذلك بعد الجدل الذي حصل خلال الأسبوعين الماضيين عقب إقدام الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني على وضع قميصه فوق فمه، والتحدّث إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة بنفيكا وريال مدريد في ملحق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم المؤهل إلى دور الـ16.

وأكد فينيسيوس جونيور أنّه تعرّض لكلمات عنصرية من قبل بريستياني بعدما نعته بعبارة "قرد"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً على الساحة الكروية، بينما قرر الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" إيقافه خلال مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو، بانتظار اكتمال التحقيق في هذه القضية، ليقول إنفانتينو في تصريحات نقلتها سكاي نيوز البريطانية: "علينا التحرّك بحزم لتطبيق إجراءات رادعة".

وكانت هذه المسألة قد نوقشت في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في ويلز نهاية هذا الأسبوع، واتُفق خلالها على إجراء مشاورات لوضع تدابير تمنع هذه التصرفات، وحول ذلك قال إنفانتينو: "إذا غطى لاعب فمه وقال شيئاً ما، وكان لهذا الكلام تبعات عنصرية، فيجب طرده، بالطبع. يجب أن يُفترض أنّه قال أموراً لا ينبغي قولها، وإلا لما اضطر لتغطية فمه. إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلن تخفيه عندما تتحدث، الأمر بهذه البساطة".

وكان الأمين العام لفيفا، ماتياس غرافستروم، قد قال حول هذا الموضوع يوم أمس السبت: "نريد مواصلة النقاش وربما التوصّل إلى تدابير قبل كأس العالم، سنناقش خلال مؤتمر فيفا هذا الملف"، وجاءت هذه التصريحات بعد عدم تمكّن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من الوصول إلى قرار مُوحد، لكن من الممكن الاتفاق على تدابير خاصة في 30 إبريل/ نيسان 2026 في فانكوفر.