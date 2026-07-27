إنفانتينو يشنّ هجوماً على منتقدي كأس العالم بسبب "نشر الكراهية"

- جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، يدافع عن كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن البطولة احتفت بالوحدة والأمان، بينما تجاهل المنتقدون الفرح والترابط الذي شعر به ملايين المشجعين حول العالم. - واجهت البطولة انتقادات بشأن قيود التأشيرات الأميركية وتأثيرها على المشجعين، بالإضافة إلى قرارات التحكيم المثيرة للجدل، حيث أشار إنفانتينو إلى أن هذه القضايا شائعة في المسابقات العالمية. - أكد إنفانتينو على قدرة كرة القدم في تجاوز الانقسامات السياسية والصحية، مشيراً إلى مشاركة دول مثل إيران وهايتي رغم التحديات، مما يعكس دور الرياضة في تعزيز السلام.

ردّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو (56 عاماً)، على منتقدي كأس العالم 2026، متهماً إياهم بنشر الكراهية والروايات الكاذبة، بينما دافع عن البطولة التي احتفت بالوحدة والأمان، وذلك خلال رسالة نشرها اليوم الاثنين على حسابه في إنستغرام، مشيراً إلى أنّ المنتقدين تجاهلوا الفرحة والترابط اللذين شعر بهما ملايين المشجعين حول العالم، بعدما شاهدوا البطولة التي فازت بها إسبانيا والتي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال إنفانتينو: "لقد استغرقتم في الكراهية والانتقادات لدرجة أنكم لم تروا شيئًا، إلى أولئك الذين يختبئون خلف أقلامهم وأوراقهم، وخلف شاشاتهم لينشروا الكراهية والشائعات الكاذبة، أود أن أقول: بينما أنتم جالسون في الخلف، نحن في الفيفا في الصفوف الأمامية ننظم ونعمل بجدٍ لنقدم أفضل عرض في العالم. لم نشهد أي عنف أو حوادث، بل ساد الأمن والسلامة بنسبة 100%، ولم نرَ سوى الفرح والسعادة!".

وواجه فيفا انتقادات بشأن عدد من القضايا خلال البطولة، بما في ذلك الجدل الدائر حول قيود التأشيرات الأميركية التي أثّرت على المشجعين والمسؤولين من عدّة دول، كما جاءت رسالة إنفانتينو في أعقاب التدقيق في تعامل الفيفا مع قضية الأميركي فولارين بالوغون التأديبية، وقرار تعليق الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة الذي فُرض عليه بعد طرده بالبطاقة الحمراء أمام البوسنة والهرسك، وذلك بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثارت قرارات الحكام في مباراة الأرجنتين ومصر جدلاً واسعاً بين المشجعين والمحللين، ورغم أن إنفانتينو لم يشر إلى حالات محددة، فإنّه أشار إلى أن العديد من قرارات التحكيم والانضباط التي وُجهت إليها انتقادات خلال البطولة كانت شائعة في مختلف المسابقات حول العالم: "إن منح البطاقات الحمراء أو الصفراء عن طريق الخطأ، أو عدم إيقاف اللاعبين في بعض الحالات، أمر روتيني ومقبول على نطاق واسع في بعض أكبر الدوريات العالمية، ومن المثير للدهشة أن الدول نفسها التي تُطبّق هذه الممارسات هي التي تنتقدها".

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وتطرق إنفانتينو إلى مشاركة دول خلال بطولة كأس العالم الأخيرة، كانت تواجه توترات سياسية وأزمات داخلية وتحديات صحية محلية، منوهاً بقدرة كرة القدم على تجاوز الانقسامات، فبينما جاءت مشاركة إيران وسط الحرب مع الولايات المتحدة في منطقة الشرق، فإن القضايا المحيطة بالأزمة الداخلية في هايتي وتفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لفتت الانتباه أيضاً إلى قيود التأشيرات والسفر، كما مُنع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة على الرغم من امتلاكه تأشيرة سارية.

وحول هذه القضايا أردف إنفانتينو: "حصل المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول لأن كرة القدم رمز للسلام، وليست مسألة سياسية، كما مُنحت التأشيرات للدول التي تواجه مشاكل صحية خطيرة أو تحديات أخرى. عندما عرّفت كرة القدم العالم بهايتي، وهي دولة لا يستطيع الكثيرون زيارتها أو يختارون عدم زيارتها، فإنّ الوقت قد حان للتوقف عن الكتابة والتعبير عن الاحترام للفرق التي لعبت".