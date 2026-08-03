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إنفانتينو يستنجد بإدارة ترامب لإنقاذ منصبه في "فيفا"

بعيدا عن الملاعب
واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
03 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 15:27 (توقيت القدس)
إنفانتينو وترامب في نهائي كأس العالم، 19 يوليو 2026 (وليد إبراهيم/Getty)
إنفانتينو وترامب في نهائي كأس العالم، 19 يوليو 2026 (وليد إبراهيم/Getty)
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- يسعى جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، للحصول على دعم إدارة ترامب للبقاء في منصبه وسط ضغوط للاستقالة بسبب خطته لبيع حقوق استضافة كأس العالم لشركة استثمارية خاصة.
- حدد إنفانتينو موعداً لمحادثات مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث يهدف إلى استخدام كرة القدم كأداة قوة ناعمة لأميركا، رغم أن الهدف الأساسي هو حماية منصبه.
- يشعر إنفانتينو بالعزلة بسبب التغطية الإعلامية السلبية ويحاول التواصل مع ترامب دون جدوى بعد انهيار خطته لبيع الأصول التجارية للعبة.

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، الاثنين، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو (57 عاماً)، يسعى إلى الحصول على دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (80 عاماً) للبقاء في منصبه، وقد حدد موعداً لمحادثات خاصة مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الاثنين، وسط ضغوط متزايدة عليه للاستقالة، بسبب خطته لبيع حقوق استضافة كأس العالم لشركة جوش كوشنر للاستثمار الخاص.

وقال أحد المطلعين (لم يذكر التقرير اسمه)، على الأمر في تصريحات للصحيفة: "أراد إنفانتينو التواصل مع الوزير لمناقشة كيف يمكن لكرة القدم أن تكون أداة قوة ناعمة لأميركا. لكننا نعلم جميعاً أن الأمر يتعلق بحماية منصبه، وليس بأي شيء آخر في هذه المرحلة". وقال مصدر آخر، إن رئيس الاتحاد الدولي يشعر "بالعزلة" جراء التغطية الإعلامية السلبية الواسعة، وأضاف المصدر: "إنه يبحث عن حلفاء بارزين لدعمه علناً". 

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وأفاد المصدر بأن إنفانتينو، حاول مراراً وتكراراً، التواصل هاتفياً مع الرئيس دونالد ترامب، دون جدوى، منذ انهيار خطته لبيع الأصول التجارية للعبة لمستثمرين من القطاع الخاص. وكان من المتوقع أن تستحوذ شركة "ثرايف كابيتال"، وهي شركة استثمارية خاصة يديرها جوش كوشنر، الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، على حصة 20% في المشروع مقابل ما يزيد قليلاً عن 4 مليارات دولار.

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