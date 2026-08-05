إنفانتينو يدعو كبار موظفي "فيفا" إلى اجتماع أزمة في المغرب

- يعقد جياني إنفانتينو اجتماعاً طارئاً في الرباط مع كبار مسؤولي "فيفا" بعد تراجعه عن مشروع إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجارية، وسط انتقادات واسعة للمشروع الذي كان يتضمن بيع حصة 20% لمستثمرين. - أكد أرسين فينغر أن التراجع عن المشروع كان ضرورياً للحفاظ على استقلالية "فيفا"، بينما وصف الأمين العام الأحداث الأخيرة بأنها "مؤسفة"، مشدداً على استمرار الاتحاد في أداء رسالته. - اتهم الأمير علي بن الحسين "فيفا" بابتزاز الاتحاد الأردني لدعم إنفانتينو، بينما دعا جوزيف بلاتر لانتخاب ليز كلافينيس رئيسة جديدة للاتحاد.

يعقد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو (56 عاماً)، اجتماعاً طارئاً مع كبار مسؤولي الاتحاد الدولي، الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، في ظل تصاعد الضغوط عليه، عقب تراجعه عن مشروع إنشاء شركة لإدارة الحقوق التجارية والتشغيلية لبطولات "فيفا"، بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، الثلاثاء، فإن الاجتماع يأتي بعد موجة انتقادات واسعة للمشروع، الذي كان يتضمن بيع حصة تبلغ 20% من الشركة الجديدة لمستثمرين، قبل أن يُعلن "فيفا" التخلي عنه بشكل نهائي. ولم يقع الكشف عن المحاور الأساسية التي سيتم التطرق إليها خلال الاجتماع، ولكن قد تكون الأحداث الأخيرة وردات الفعل القوية الصادرة عن عديد الاتحادات.

وزادت حدة الضغوط على إنفانتينو، بعدما أكد الفرنسي أرسين فينغر، مدير تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا"، أن التراجع عن المشروع كان "خطوة ضرورية"، ومؤكداً أهمية الحفاظ على استقلالية "فيفا" وخدمته لكرة القدم بشفافية ونزاهة. كما بعث الأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم رسالة إلى الموظفين وصف فيها الأحداث الأخيرة بأنها "مؤسفة ومستنكرة"، مؤكداً أن الاتحاد الدولي سيواصل أداء رسالته رغم الاضطرابات الحالية.

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وفي تطور آخر، اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، "فيفا"، بمحاولة ربط تسوية مستحقات مالية للاتحاد الأردني، بدعم إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، واصفاً ذلك بأنه "ابتزاز"، ومؤكداً أن الاتحاد الأردني لن يؤيد إعادة انتخابه، بينما دعا الرئيس السابق لـ"فيفا"، السويسري جوزيف بلاتر إلى انتخاب النرويجية ليز كلافينيس، رئيسة جديدة للاتحاد الدولي، معتبراً أن الوقت قد حان لتولي امرأة قيادة "فيفا".