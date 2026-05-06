إنفانتينو يدافع عن أسعار تذاكر مونديال 2026 وسط موجة انتقادات واسعة

- دافع جياني إنفانتينو عن سياسة تسعير تذاكر كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الأسعار المرتفعة تعكس الطلب العالمي الكبير، حيث تجاوزت طلبات التذاكر 500 مليون. - انتقدت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا الأسعار، ورفعت دعوى قضائية ضد "الفيفا" بسبب الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسوق إعادة البيع، حيث وصلت بعض التذاكر إلى مليوني دولار. - أكد إنفانتينو أن السوق يشهد تطوراً هائلاً في مجال الترفيه، وأن بعض التذاكر لا تزال متاحة بأسعار أقل، مشيراً إلى أن إعادة البيع ترفع الأسعار بشكل كبير.

دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو عن سياسة تسعير تذاكر كأس العالم 2026، في ظل موجة انتقادات واسعة طاولت الأسعار المرتفعة، لا سيما مع طرح تذاكر في سوق إعادة البيع بأرقام خيالية وصلت إلى مليوني دولار أميركي.

وتعرّض الاتحاد الدولي للعبة لانتقادات من منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا، التي اعتبرت أن آلية التسعير تحمل طابعاً "مبالغاً فيه" وأنّه "ابتزازي وخيانة عظمى"، كما رفعت دعوى قضائية لدى المفوضية الأوروبية في مارس/آذار الماضي ضد "الفيفا"، خصوصاً بعد مقارنة الأسعار مع النسخة السابقة من البطولة في كأس العالم 2022، حيث كان الفارق كبيراً بين السعر الرسمي وسوق إعادة البيع.

وفي حديثه خلال مؤتمر معهد ميلكن العالمي في بيفرلي هيلز الأربعاء، قال إنفانتينو: "إذا عرض البعض تذاكر المباراة النهائية للبيع في السوق السوداء بسعر مليوني دولار، فهذا لا يعني بالضرورة أن سعرها الأصلي مليونا دولار، كما لا يعني بالضرورة أن أحداً سيشتريها. وإذا اشترى أحدهم تذكرة للمباراة النهائية بمليوني دولار، فسأحضر له شخصياً شطيرة هوت دوغ ومشروباً غازياً لأضمن له تجربة رائعة".

وأوضح رئيس "فيفا" أن ارتفاع الأسعار يرتبط بشكلٍ مباشر بحجم الطلب العالمي الكبير على البطولة، مشيراً إلى أن عدد طلبات التذاكر تجاوز 500 مليون، وهو رقم يفوق بكثير ما سُجل في النسخ السابقة. وتابع: "علينا أن ننظر إلى السوق، فنحن نعمل في السوق الذي يشهد تطوراً هائلاً في مجال الترفيه على مستوى العالم. لذا، علينا تطبيق أسعار السوق".

وأردف: "في الولايات المتحدة، يُسمح بإعادة بيع التذاكر أيضاً. لذا، إذا بيعت التذاكر بسعر منخفض جداً، فستباع مجدداً بسعر أعلى بكثير. وفي الواقع، على الرغم من أن البعض يقول إن أسعار التذاكر لدينا مرتفعة، إلا أنها تباع في سوق إعادة البيع بسعر أعلى بكثير، يزيد عن ضعف سعرها الأصلي".

وختم إنفانتينو بالإشارة إلى أن شريحة من التذاكر لا تزال متاحة بأسعار أقل، قائلاً: "لا يمكنك حضور مباراة جامعية في الولايات المتحدة، إضافة إلى مباراة احترافية رفيعة المستوى، بأقل من 300 دولار. وهذه كأس العالم".