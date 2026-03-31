إنفانتينو يحسم مصير مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026

31 مارس 2026   |  آخر تحديث: 18:09 (توقيت القدس)
إنفانتينو رئيس فيفا خلال مشاركته في حدث تنس خاص في قطر، 14 فبراير 2026 (Getty)
إنفانتينو رئيس فيفا خلال مشاركته في حدث تنس خاص في قطر، 14 فبراير 2026 (Getty)
- أكد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، رغم التوترات السياسية بين إيران وأميركا وإسرائيل، مشيدًا بقوة المنتخب الإيراني.

- حضر إنفانتينو مباراة ودية بين إيران وكوستاريكا في تركيا، حيث أشار إلى أهمية مشاركة إيران في البطولة التي ستستضيفها أميركا وكندا والمكسيك.

- يسعى الاتحاد الإيراني لنقل مباريات المنتخب من أميركا إلى المكسيك بسبب التوترات، رغم تصريحات الرئيس الأميركي ترامب التي رحب فيها بمشاركة إيران، لكنه أبدى قلقه على سلامتهم.

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو (56 سنة)، عن مصير مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، خصوصاً في ظل الحرب الدائرة حالياً بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، والتداعيات السلبية التي دفعت بالاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى رفض المشاركة في البطولة العالمية.

وحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 سنة)، الثلاثاء، مباراة ودية في تركيا بين إيران وكوستاريكا، في ظل الشكوك حول مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026 بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وحسم مصير المنتخب الإيراني في البطولة العالمية التي ستستضيفها ثلاث دول هي أميركا وكندا والمكسيك.

إنفانتينو خلال اجتماع فيفا في واشنطن، 29 يناير 2026 (جايمي سابو/Getty)
إنفانتينو: ترامب أكد أن منتخب إيران مرحبٌ به للمشاركة في كأس العالم

وقال إنفانتينو في تصريحات لوكالة فرانس برس، خلال الاستراحة بين شوطي المباراة الودية بين إيران وكوستاريكا في أنطاليا في جنوب تركيا، الثلاثاء: "ستُشارك إيران في بطولة كأس العالم 2026، نحن هنا من أجل ذلك. نحن سعداء لأنها إيران منتخب قوي جداً جداً، وأنا سعيد للغاية".

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن في وقت سابق أنه يتفاوض مع فيفا لنقل مباريات المنتخب في كأس العالم من الولايات المتحدة الأميركية إلى المكسيك، بسبب الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في وقت كانت هناك تقارير إعلامية كثيرة تُشير إلى شكوك كبيرة حول مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي أكد في تصريحات سابقة أنه يُرحب بمشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، ولكن يُفضل ألا يأتوا، حرصاً على سلامتهم.

المزيد في رياضة
محمد صلاح وإرلينغ هالاند في ملعب أنفيلد، 1 ديسمبر 2024 (Getty)
هالاند وصلاح ونجوم كرة القدم يساهمون في ثورة لعبة الشطرنج

ملعب سان سيرو قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا، 24 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

تفتيش مقر مجلس مدينة ميلانو بسبب ملعب سان سيرو.. قضية وتحقيق

هونغتشان كوان خلال مشاركتها في بطولة العالم بكين 2025، 30 إبريل 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

كوان معجزة الغطس الصينية المراهقة كادت تعتزل بشكل مفاجئ... والسبب؟