إنفانتينو يحسم مصير مشاركة إيران في مونديال 2026

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 سنة)، للمرة الثانية توالياً مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وشارك جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، خلال مؤتمر اقتصادي نظمته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، فجر الخميس، وقال في تصريحات أمام الحاضرين: "إيران قادمة بالتأكيد. نأمل أنه بحلول ذلك الوقت ستكون الأوضاع سلمية، فهذا سيساعد بالتأكيد. على إيران أن تأتي، فهي تمثل شعبها، وتأهلت من التصفيات، واللاعبون يريدون اللعب".

وكان إنفانتينو أدلى بالتصريحات نفسها في شهر مارس/آذار الماضي، عندما حضر مباراة ودية بين إيران وكوستاريكا في مدينة أنطاليا التركية، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد لمّح في وقت سابق إلى أن اللاعبين الإيرانيين ربما لن يكونوا في أمان في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً أن المنتخب الإيراني سيخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات في أميركا (مباراتان في لوس أنجليس وواحدة في سياتل)، على أن يعسكر المنتخب في مدينة توكسون في ولاية أريزونا.

وكانت مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم التي ستُقام في أميركا وكندا والمكسيك بشكل مشترك مهددة في ظل الحرب التي اندلعت في المنطقة إثر شن الولايات المتحدة وإسرائيل عدواناً على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، إذ لوّحت إيران بإمكانية مقاطعة المنافسات قبل أن تطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نقل مبارياتها من الولايات المتحدة الأميركية إلى المكسيك، وهو الطلب الذي رفضه "فيفا" وفقاً لتصريحات أدلت بها رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، قبل حوالي أسبوعين.