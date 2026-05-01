إنفانتينو يتلقى دعماً آسيوياً وأفريقياً قبل انتخابات "فيفا"

- أعلن الاتحادان الآسيوي والأفريقي لكرة القدم دعمهما لترشح جياني إنفانتينو لولاية رابعة لرئاسة فيفا، حيث يملكان معاً 101 صوت من أصل 211 في الانتخابات المقبلة لعام 2027، لينضما إلى اتحاد الكونميبول الذي أعلن دعمه سابقاً. - تولى إنفانتينو رئاسة فيفا في 2016 بعد فضيحة فساد، وأعيد انتخابه في 2019 و2023، ويُسمح له بالترشح مجدداً رغم تحديد النظام الأساسي لثلاث ولايات فقط. - واجه إنفانتينو انتقادات بسبب علاقاته مع ترامب وتوسيع كأس العالم، لكنه حقق إيرادات قياسية، حيث يُتوقع أن تدرّ كأس العالم 13 مليار دولار.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونظيره الأفريقي (كاف)، الخميس، دعمهما ترشّح رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو (56 عاماً) لولاية رابعة على رأس الهيئة الحاكمة العالمية للعبة، وذلك على هامش المؤتمر الذي عقد في مدينة فانكوفر الكندية.

وفي بيان مقتضب عقب اجتماع عُقد على هامش كونغرس فيفا، حيث أعلن إنفانتينو ترشّحه لإعادة انتخابه، قال كاف إنه "وافق بالإجماع" على دعم السويسري-الإيطالي عندما يترشح لرئاسة فيفا في الانتخابات عام 2027، فيما تعهّد الاتحاد الآسيوي بدعم إنفانتينو. وقال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في بيان: "فيفا في أفضل وضع له على الإطلاق، ونقدّم دعمنا الكامل والمتواصل لجياني إنفانتينو مرشحاً لرئاسة فيفا لولاية 2027-2031، تماماً كما دعم الاتحاد الآسيوي وكرة القدم الآسيوية دائماً منذ انتخابه في 2016"، حيث يملك الاتحادان الأفريقي والآسيوي معاً 101 صوت في انتخابات رئاسة فيفا من أصل 211 صوتاً، لينضماً بذلك إلى اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول)، الذي تعهّد أيضاً بدعم جياني في وقت سابق من شهر إبريل/نيسان.

وتولى إنفانتينو رئاسة فيفا عام 2016 في أعقاب فضيحة الفساد التي أدت إلى سقوط سلفه ومواطنه السويسري جوزيف بلاتر، وأُعيد انتخابه لاحقاً للمنصب في عامي 2019 و2023، ورغم أن النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم يحدّ رؤساء الاتحاد بثلاث ولايات في المنصب، فإن جياني يُسمح له بالترشح لإعادة الانتخاب العام المقبل بعد أن قرر الاتحاد الدولي أن ولايته الأولى الجزئية من 2016 إلى 2019، التي أعقبت إطاحة بلاتر، لا تُحتسب ضمن العدد الإجمالي.

وواجه إنفانتينو جدلاً خلال ولايته بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي مُنح جائزة فيفا للسلام الأولى خلال قرعة كأس العالم العام الماضي، ما أدّى إلى تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم من قبل مجموعة المناصرة "فير سكوير" العام الماضي، التي زعمت أن منح الجائزة خرق لقواعد فيفا المتعلقة بالحياد السياسي.

كما تعرّض إنفانتينو لانتقادات بسبب مبادرات خلال ولايته شملت توسيع كأس العالم إلى 48 منتخباً وإطلاق النسخة المُجدّدة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً العام الماضي، غير أن المسؤول السويسري أشرف في المقابل على تحقيق إيرادات قياسية خلال ولايته، إذ يُتوقّع أن تدرّ كأس العالم هذا العام ما يُقدَّر بنحو 13 مليار دولار.