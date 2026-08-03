- جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، يثير الجدل بتقييمه الإيجابي لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، رغم الانتقادات الواسعة والجدل حول توقيت نشره. - إنفانتينو يشيد بدور كأس العالم في توحيد العالم وإدخال البهجة إلى قلوب الملايين، لكنه يواجه انتقادات بسبب توقيت تصريحاته وفتح الباب أمام الاستثمار الخاص. - تراجع إنفانتينو عن خططه للاستثمار الخاص في كأس العالم بعد ضغوط من الاتحادات القارية، مما أضعف موقفه وهدد منصبه في "فيفا".

يُواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الإيطالي السويسري جياني إنفانتينو (56 عاماً) إثارة الجدل، بعدما نشر مقطع فيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الأحد، مُدافعاً عن تقييمه المثالي والموضوعي لكأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهو تقييمٌ بعيد كل البعد عن الجدل الكبير الذي أحاط به، حسب ما أكده موقع "آر.إم.سي" الفرنسي الاثنين.

ونشر رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو بياناً على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في توقيتٍ غير مناسب بحسب الموقع الفرنسي. فبعد أكثر من أسبوعين على انتهاء كأس العالم 2026 المثيرة للجدل، وفي خضم الجدل الدائر بعد فتح الباب أمام المستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم، احتفى إنفانتينو بتقييمه كأس العالم الأخيرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأزمات العديدة التي واجهت كأس العالم حسب النص؟ ما هي الجهات التي تخلت عن إنفانتينو مما أضعف موقفه؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال في مقطع فيديو تم تعطيل التعليقات عليه: "لقد انتصر العالم بالفعل بفضل هذا الاتحاد الذي شهدناه هذا الصيف (...) التعريف الرسمي لفيفا هو: المروج الرسمي للسعادة للبشرية"، وأضاف: "لقد أدخلنا البهجة إلى قلوب ملايين الناس حول العالم. هذا يُذكّرنا بأن كرة القدم وكأس العالم أكثر من مجرد منافسة. إنهما موجودان لتوحيد العالم، وربما لجعله مكاناً أفضل قليلاً." مشيداً بالنجاحات التي تحققت في كأس العالم، رغم الأزمات العديدة التي حصلت. واعتبر الموقع الفرنسي أن إنفانتينو فشل مجدداً في التواصل، بما أنه اختار توقيتاً غير مناسب للتعبير عن تقييمه من تنظيم كأس العالم.

وتراجع جياني إنفانتينو يوم السبت الماضي عن خططه لفتح تنظيم كأس العالم لكرة القدم أمام الاستثمار الخاص، على الرغم من الإعلان البارز الذي صدر قبل أيام قليلة. وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة فاينانشال تايمز كشفت مبكراً أن شركة "ثرايف إيترنال"، التي يرأسها جوشوا كوشنر - المقرب من دونالد ترامب - كانت المرشح الأوفر حظاً للدخول في شراكة مع الاتحاد الدولي. وبعد أن تخلت عنه الاتحادات القارية وأقرب معاونيه، مُني رئيس "فيفا" بهزيمة أضعفت موقفه بشكل كبير على رأس المنظمة، وبات مهدداً بخسارة منصبه.