إنفانتينو يؤكد مساعدة "الفيفا" لإعادة بناء مرافق كرة القدم في غزة

بعيدا عن الملاعب
شرم الشيخ

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
14 أكتوبر 2025
إنفانتينو رئيس فيفا مع دونالد ترامب رئيس أميركا في شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
إنفانتينو رئيس "فيفا" مع دونالد ترامب رئيس أميركا في شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025 (Getty)
+ الخط -

تعهّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو (55 سنة)، بدعم الاتحاد الفلسطيني لإعادة بناء البنية الأساسية لكرة القدم في قطاع غزّة بعد وقف الحرب، وذلك خلال مشاركته في قمة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ في مصر، أمس الاثنين، وشهدت اتفاقية إنهاء الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في قطاع غزة.

وشارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في قمة شرم الشيخ التي حضرها أكثر من 20 من زعماء دول العالم، وقال أمام الصحافيين بعد توقيع وثيقة تحدد خطط الاستقرار الإقليمي بين إسرائيل وحركة حماس وإعادة الإعمار في القطاع: "إنه أمر مهم حقاً بالنسبة لفيفا أن يكون هنا لدعم ومساعدة وضمان نجاح وتنفيذ عملية السلام هذه".

يوسف بلايلي مع نادي الترجي التونسي في ملعب جيوديس بارك، 20 يونيو 2025 (Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

قضية بلايلي تهز الكرة الفرنسية وأجاكسيو يستنجد بإنفانتينو

وأكد إنفانتينو أن "فيفا" سيُساعد في إعادة كرة القدم إلى غزة والأراضي الفلسطينية على نطاق أوسع، بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمرت خلال الحرب الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها أكثر من 67 ألف شهيدٍ، وإطلاق صندوق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب، وقال في حديثه: "يجب أن يكون دور كرة القدم الدعم والوحدة ومنح الأمل. سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة، وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة"، كما أشار إنفانتينو إلى أن "فيفا" سيُساهم في توفير ملاعب صغيرة و"ملاعب الفيفا"، ودعوة شركاء آخرين للانضمام إلى هذا الجهد، قائلاً: "كرة القدم تمنح الأمل للأطفال وهذا مهم للغاية".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
جانلويجي دوناروما مع منتخب إيطاليا في مغب لو كوك أرينا، 11 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

دوناروما الأفضل وسيسكو الأسوأ: وكلاء اللاعبين يفاضلون بين الصفقات

مباراة ميلان كومو ستقام في أستراليا (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مباراة ميلان وكومو تثير جدلاً... نجوم يرفضون اللعب في أستراليا

روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة في ملعب مونتجويك، 28 سبتمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

ليفاندوفسكي يتعرّض لإصابة ويُعقّد أزمة فليك قبل الكلاسيكو