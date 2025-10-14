إنفانتينو يؤكد مساعدة "الفيفا" لإعادة بناء مرافق كرة القدم في غزة

تعهّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو (55 سنة)، بدعم الاتحاد الفلسطيني لإعادة بناء البنية الأساسية لكرة القدم في قطاع غزّة بعد وقف الحرب، وذلك خلال مشاركته في قمة السلام التي عُقدت في شرم الشيخ في مصر، أمس الاثنين، وشهدت اتفاقية إنهاء الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في قطاع غزة.

وشارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في قمة شرم الشيخ التي حضرها أكثر من 20 من زعماء دول العالم، وقال أمام الصحافيين بعد توقيع وثيقة تحدد خطط الاستقرار الإقليمي بين إسرائيل وحركة حماس وإعادة الإعمار في القطاع: "إنه أمر مهم حقاً بالنسبة لفيفا أن يكون هنا لدعم ومساعدة وضمان نجاح وتنفيذ عملية السلام هذه".

وأكد إنفانتينو أن "فيفا" سيُساعد في إعادة كرة القدم إلى غزة والأراضي الفلسطينية على نطاق أوسع، بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمرت خلال الحرب الإسرائيلية التي ذهب ضحيتها أكثر من 67 ألف شهيدٍ، وإطلاق صندوق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب، وقال في حديثه: "يجب أن يكون دور كرة القدم الدعم والوحدة ومنح الأمل. سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة، وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة"، كما أشار إنفانتينو إلى أن "فيفا" سيُساهم في توفير ملاعب صغيرة و"ملاعب الفيفا"، ودعوة شركاء آخرين للانضمام إلى هذا الجهد، قائلاً: "كرة القدم تمنح الأمل للأطفال وهذا مهم للغاية".