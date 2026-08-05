- جياني إنفانتينو يركز على زيادة الأرباح المالية لـ"فيفا" من خلال توسيع عدد المنتخبات في كأس العالم إلى 48 منتخباً في 2026، مع خطط مستقبلية لزيادة العدد إلى 64، مما يعزز المكاسب من عقود الرعاية والبث التلفزيوني. - تتعارض خطط إنفانتينو لزيادة عدد المنتخبات مع موقفه من مشروع "السوبر ليغ" الأوروبي، وأطلق "فيفا" بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقاً، مع تقليص المباريات الودية واستبدالها بدورات مصغرة. - دخل إنفانتينو في صراعات مع "يويفا" وانتُقد بسبب تعامله مع الملف الإيراني وعلاقته مع ترامب، مما أثار جدلاً بعد منحه جائزة "فيفا" للسلام لترامب.

أصبح اسم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

، السويسري جياني إنفانتينو (56 عاماً)، واحداً من أكثر الأسماء تداولاً في العالم خلال الأيام الماضية، متفوقاً على نجوم اللعبة ومتقدماً بأشواط عن أخبار الميركاتو الصيفي، بعدما أثار جدلاً واسعاً في العالم بالخطوات التي ينوي القيام بها في مجال أنشطة "فيفا" الاقتصادية عبر التعاقد مع شركة جديدة. ورغم تراجعه عن الفكرة، إلا أنه ما زال مسيطراً على المشهد رياضياً وكذلك سياسياً بتدخل جهات في الاتحاد الدولي.

والجدل الذي أحدثه رئيس "فيفا" بالمشروع الجديد، يندرج في خانة الخطوات التي يقوم بها في السنوات الأخيرة لفرض تصوره لكرة القدم مستقبلاً. ورغم أنه لا يُبدي موقفاً من القوانين التي تهم الشأن الفني، تاركاً المهمة لعدد من المختصين في المسائل الفنية وخاصة الفرنسي أرسين فينغر، والمسؤول عن التحكيم، الإيطالي بيارلويجي كولينا، فإن إنفانتينو مهتم أساساً بكل ما له علاقة بالجانب المالي والتنظيمي، في محاولة لقيادة الاتحاد الدولي لحصد المزيد من الأرباح المالية، فبعدما تمّ رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخباً في نسخة 2026 وبلغ عدد المباريات في البطولة الأخيرة 104، ما يعني زيادة في المكاسب المالية من حضور الجماهير وعقود الرعاية والبث التلفزيوني، فإن إنفانتينو يُحاول الحصول على موافقة مختلف الأطراف حتى يكون عدد المشاركين في النسخ المقبلة 64 منتخباً، ما يعني آلياً مكاسب مالية مضاعفة للاتحاد الدولي من خلال زيادة عدد المباريات وعدد الجماهير.

تناقض موقف

وتتعارض الرغبة في زيادة عدد المنتخبات مع موقف رئيس الاتحاد الدولي من مشروع "السوبر ليغ" الذي دعت إليه مجموعة من الأندية القوية في أوروبا بقيادة ريال مدريد الإسباني، وهو مشروع ساهمت "فيفا" في إفشاله بعدما هددت الأندية بعقوبات في حال المضي فيه، وكذلك اللاعبين عبر استبعادهم من المسابقات التي ينظمها، وفعلاً وبتوحيد جهوده مع الاتحاد الأوروبي، تمّ إفشال المشروع، ولكن مقابل ذلك فإن "فيفا" رفع عدد المباريات في كأس العالم للمنتخبات. كما أن الاتحاد الدولي بقيادة رئيسه الحالي هدم مشروع "السوبر ليغ" بمسابقة جديدة وهي كأس العالم للأندية في نسختها المعدلة بمشاركة 32 فريقاً. وقد أقيمت البطولة في عام 2025 رغم معارضة العديد من الاتحادات الدولية والمدربين، وخاصة اتحاد اللاعبين المحترفين، الذي اعتبر أن المسابقة ستدعم موارد "فيفا" المالية، لكن ستكون لها عواقب خطيرة على صحة اللاعبين وسلامتهم. بيد أن إنفانتينو أصرّ على موقفه واستغل قوة علاقته في الولايات المتحدة لكسب التحدي، وأصبح تنظيم المسابقة مؤكداً في المواسم المقبلة مع وجود نيّة لدى "فيفا" لزيادة عدد الفرق المشاركة ليكسب رئيس الاتحاد الدولي صراعاً جديداً.

ومن الواضح أن المسؤول الأول في كرة القدم العالمية مصرّ على تطبيق خطته بعدما نجح في تقليص عدد المباريات الودية بين المنتخبات، وتعويضها بدورات مصغرة تضمّ عدداً قليلاً من المنتخبات خلال التوقف الدولي، وبالتالي لم تعد الاتحادات المحلية هي التي تُشرف على كل المباريات الودية، بل إن توجه "فيفا" الجديد فرض على المنتخبات قبول سياسة الاتحاد الدولي وخاصة في أفريقيا وآسيا. وقد أعلن الاتحاد الآسيوي عن تنظيم دوري الأمم الآسيوية، وهي مسابقة شجع عليها الاتحاد الدولي وتُشبه دوري الأمم الأوروبية، وهي مسابقة ستقلص بنسبة كبيرة المباريات الودية في كل قارة، وهذا الإجراء انطلق اعتماده في أفريقيا بمساندة قوية من رئيس الاتحاد الدولي.

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رجل الصراعات المُعلنة

كما أن إنفانتينو لم يتردد في الدخول في صراع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلال كأس العالم الأخيرة، وهي مسابقة ربما تكون قد أحدثت شرخاً واسعاً في علاقة "فيفا" مع "يويفا"، بما أن كل ما حصل من أحداث كان إنفانتينو بطلاً له ومساهماً في الجدل الواسع بمواقفه الصامتة بعد إبعاد الحكم الصومالي عمر أرتن عن البطولة، إثر رفض السماح له بدخول الولايات المتحدة. كما أن التعامل مع الملف الإيراني جعل رئيس "فيفا" في موقف محرج، بما أنه لزم الصمت أمام كل التعقيدات التي رافقت مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة، وخاصة ملف اللاعب الأميركي فلوران بالوغون ورفع العقوبة عنه، في قرار أثار جدلاً واسعاً وأظهر من خلاله رئيس الاتحاد الدولي أنه سمح للرئيس الأميركي بالتدخل في الشأن الرياضي.

وهذه الأزمة ساهمت بشكل كبير في أن تُضعف موقف رئيس الاتحاد الدولي وتدخله في صراع مفتوح مع "يويفا"، الذي يُعتبر من أقوى الاتحادات مالياً ورياضياً، وبالتالي ليس من السهل كسب الصراع، وما حصل في الأيام الأخيرة يؤكد أن السويسري بات في موقف لا يُحسد عليه، والدعم الذي حصده من الولايات المتحدة عبر صداقته القوية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن يكون كافياً ليتجنب الانتقادات، وخاصة أنه وضع نفسه في موقف محرجٍ منذ أن منح جائزة "فيفا" للسلام إلى الرئيس الأميركي في خطوة لم تجد تجاوباً كبيراً من قبل الاتحاد الأوروبي.