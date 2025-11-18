إنفانتينو والخليفي في حفل الكاف وطائرة خاصة تنقل حكيمي إلى الرباط

- تستعد الرباط لاستضافة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، بحضور شخصيات رياضية بارزة مثل جياني إنفانتينو وناصر الخليفي، مما يعكس مكانة المغرب في تنظيم الفعاليات العالمية. - أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، يصل بطائرة خاصة للمشاركة في الحفل، وهو من أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، إلى جانب محمد صلاح وفيكتور أوسيمين. - يتضمن الحفل عروضاً فنية مميزة بمشاركة فنانين مثل أنجيليك كيدجو والكوميدي والاس، مما يضفي جواً من الموسيقى والكوميديا.

تعيش العاصمة المغربية الرباط استعدادات مكثفة لاستضافة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، غداً الأربعاء، في جامعة محمد السادس وسط حضور وازن لشخصيات رياضية بارزة ومسؤولي الاتحادات القارية والعالمية، بالإضافة إلى فنانين عالميين وإعلاميين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية والعالمية.

ووفقاً لمعلومات حصل عليها "العربي الجديد"، الثلاثاء، من مصدر بالاتحاد المغربي لكرة القدم، رفض ذكر اسمه، أفاد فيها بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (55 عاماً) سيكون حاضراً في حفل الجوائز برفقة عدد من الشخصيات البارزة، في مقدمتهم رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي (52 عاماً) ورئيس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم باتريس موتسبي (63 عاماً)، وعدد من أساطير كرة القدم الأفريقية والعالمية.

ويأتي هذا الحضور الوازن للمكانة المرموقة التي أصبح المغرب يحتلها في تنظيم المؤتمرات والبطولات العالمية والقارية بين الفينة والأخرى، وأيضاً امتلاكه البنية التحتية الحديثة التي تسمح له باستضافة مثل هذه المناسبات المرموقة. وكشفت هذه المعلومات أن قائد منتخب المغرب أشرف حكيمي (27 عاماً) سيصل إلى الرباط في طائرة خاصة تنقله من مورسيا الإسبانية، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي عقب الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، إذ يسابق الوقت من أجل استعادة جهوزيته الفنية والبدنية قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا 2025، المقررة إقامتها في المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني القادمين.

ويعد نجم نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي من أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، مع المصري محمد صلاح والنيحيري فيكتور أوسيمين، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها سواء مع النادي الباريسي المتوج معه بدوري أبطال أوروبا أو منتخب أسود الأطلس، ويتخلل حفل توزيع جوائز الأفضل حضوراً فنياً لافتاً، من خلال الجمع بين الموسيقى والكوميديا عبر مشاركة فنانين بارزين من أفريقيا، مثل أنجيليك كيدجو والكوميدي والاس، والمغربية دعاء لحياوي، والكونغولي أويلو لونغومبا وفيوز أو دي جي.