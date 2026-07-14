- قدمت شخصيات بارزة في كرة القدم، مثل جياني إنفانتينو وصامويل إيتو، تعازيهم بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيدين برؤيته وإنجازاته في تعزيز مكانة قطر دولياً. - أعرب رياضيون مثل معتز برشم وناصر العطية عن حزنهم، مشيدين بدور الشيخ حمد في تحديث قطر ودعمه للقضايا العربية والإسلامية، مؤكدين أن إرثه سيظل محفوراً في التاريخ. - قدم سلمان بن ابراهيم آل خليفة تعازيه، مشيراً إلى جهود الشيخ حمد في رفعة قطر ودعمه للقضايا الإنسانية، موجهاً العزاء لأمير قطر وأسرته والشعب القطري.

قدّمت شخصيات من عالم كرة القدم، واجب التعزية بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمرٍ يُناهز 74 عاماً، أمس الأحد، وهو الذي تولّى الحكم منذ 27 يونيو/ حزيران 1995 إلى غاية 25 يونيو 2013، بعدما انضمّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو والأرجنتيني خافيير باستوري، والإسباني فرناندو هييرو، وكذلك المهاجم الكاميروني صامويل إيتو إلى القائمة.

وقال إنفانتينو الأحد، في رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، قبل أن يحضر إلى قطر شخصياً الاثنين لتقديم واجب التعزية: "رحل عنّا صاحب رؤية ثاقبة، لكن رؤيته ستبقى خالدة في القلب والروح والوطن الذي وُلد فيه وعاش فيه وأحبه حباً جماً. اليوم، رحل عنا الأب، لكنه باقٍ في قلوبنا. أشعر بحزن عميق لرحيل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان شخصاً مميزاً، ومعلماً، وصاحب رؤية، وشخصاً كنتُ قريباً منه جداً. على الرغم من أننا سنفتقده بشدة في قطر والعالم أجمع، إلّا أن حياته العظيمة تستحق الاحتفاء بها لما حقق من إنجازات عظيمة. خلال سنوات حكمه الثماني عشرة، لعب دوراً محورياً في تنمية البلاد وساهم في جعلها الدولة المتميزة التي هي عليها اليوم. أشعر بالامتنان لأنني قضيت وقتاً ثميناً بصحبته. كان دائماً مصدر إلهام، ولطيفاً، وكريماً في كل ما فعله. لقد علمني أن الرؤية ليست مجرد كلمات؛ بل هي أفعال يجب القيام بها، وموقف يجب اتخاذه، وحقيقة يجب قولها. شكراً لكم على حسن استقبالكم لي في بلدكم الجميل. شكراً لكم على جعلي أشعر وكأنني في بيتي".

وأضاف إنفانتينو: "بفضل حبكم الجارف لقطر الجميلة، وقعتُ أنا أيضاً في غرامها، وأصبحت موطني. بالأمس، كانت قطر موطناً لملايين يحتفلون بكأس العالم، بفضل عزيمته ورؤيته الثاقبة التي فاقت كلّ تصوراتنا. واليوم، قطر هي موطن كلّ هذه الأمم، التي استقبلتها بمحبة وكرم وكرامة الشعب القطري. اليوم، ننعي صاحب رؤية ثاقبة، ولكننا نحتفل أيضاً برؤية ستبقى خالدة في الذاكرة والقلوب. قلبي وأفكاري وصلواتي مع صاحب السمو أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وعائلة آل ثاني الكريمة، وشعب قطر في هذا الوقت العصيب. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ولتكون رؤيته عبرة للأجيال القادمة".

سمو الأمير المفدى يستقبل سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، الذي قدم التعازي لسموه في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في قصر لوسيل. https://t.co/s9ArEYuPfI pic.twitter.com/ZRXdan02Y4 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 13, 2026

من جانبه كتب هييرو مدافع نادي ريال مدريد وقائد منتخب إسبانيا سابقاً على حسابه في إنستغرام أيضاً: "أتقدم بأحر التعازي إلى صاحب السمو، أمير دولة قطر، والعائلة المالكة، وشعب قطر الكريم في هذا المصاب الجلل. سأظل ممتناً للفرصة التي أتيحت لي لأكون جزءاً من كرة القدم في قطر، وللكرم والاحترام اللذين حظيت بهما دائماً. قلبي ودعائي معكم جميعاً في هذا الوقت العصيب. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

بدوره قال اللاعب الأرجنتيني السابق باستوري: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أتقدم بأحر التعازي إلى صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى جميع أفراد أسرته، وإلى شعب قطر في هذا المصاب الجلل. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

كما أصدر صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بيان تعزية مطولاً، قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة صاحب السمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. في هذا المصاب الجلل، أتقدم إلى سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أسرتكم الكريمة، وإلى أسرة آل ثاني الكريمة، وإلى شعب دولة قطر الشقيق، بأحر التعازي وأصدقها، مع خالص مشاعر المواساة والتعاطف. أدعو الله تعالى أن يرحم الفقيد الجليل ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من أعمال جليلة في خدمة وطنه وأمته. نسأل الله أن يلهم صاحب السمو، وأسرتكم الكريمة، وشعب قطر الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. كان صاحب السمو الأمير الوالد رجل دولة عظيماً، وقائداً ذا رؤية ثاقبة، وشخصية فذة في عصره. وبفضل حكمته وقيادته ورؤيته، أسهم إسهاماً جليلاً في تنمية دولة قطر وتحديثها، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. ستبقى إنجازاته الباهرة وإرثه الخالد محفورة في التاريخ، شاهداً على عظمة ما قدمه في خدمة قطر وشعبها. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكتب أيضاً البطل الأولمبي القطري، معتز برشم على حسابه في إنستغرام: "اللهم ارحم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمةً واسعة، واغفر له، وتقبله قبولاً حسناً، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، وارفع درجته في علِّيين. ‏اللهم كما جعلت له القبول والمحبة في قلوب الناس، فاجعل له القبول عندك، وارفع شأنه في الآخرة، واجعله من أهل الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابق عذاب".

بعيدا عن الملاعب نجوم الرياضة يواسون الشعب القطري في وفاة الأمير الوالد

ونشر بطل رالي دكار، القطري ناصر العطية مجموعة من الصور والفيديوهات للأمر الوالد، وكتب: "أعزّي نفسي، وأعزّي أهل قطر، والأمتَين العربية والإسلامية، في فقيدها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ترجّل فارسٌ من فرسان العرب. حمل همَّ أمةٍ بأكملها، ولم تكن قطر وحدها حدود اهتمامه، بل كانت قضايا العرب والمسلمين، وفي مقدمتها فلسطين، حاضرةً في مواقفه. وهو الأب الباني الذي نقل قطر إلى مصاف الدول الحديثة، وجعلها واحةً للمضيوم، وموطناً للأمن والاستقرار والكرامة. رحم الله الأمير الوالد، وجعل ما قدّمه لبلده وأمته في ميزان حسناته".

كما نعى، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والنائب الأول لرئيس فيفا، سلمان بن ابراهيم آل خليفة، الأمير الوالد، معرباً عن حزنه العميق لوفاته، ومستذكراً السيرة العطرة وجهوده الواضحة في سبيل رفعة وازدهار دولة قطر، ودعم ومساندة القضايا الإنسانية العادلة، موجهاً خالص العزاء، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وأسرته والحكومة والشعب القطري.