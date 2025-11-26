إنفانتينو: لو كان الأمر بيدي لنظمت كأس العالم في قطر لعشر نسخ مقبلة

- أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بقدرة قطر على تنظيم البطولات بنجاح، معبراً عن رغبته في تنظيم النسخ العشر المقبلة من كأس العالم هناك، مشيداً بالتجربة الرائعة التي عاشها الجميع في قطر. - أكد إنفانتينو تطلعه لبطولة كأس القارات للأندية ونهائي بطولة العالم تحت 17 عاماً، مشيراً إلى أن قطر بلد يُعتمد عليه في تنظيم البطولات، مقدماً شكره لكل العاملين هناك. - تحدث عن كأس العرب 2025، مشيراً إلى نجاح النسخة الأولى في 2021، وتوقع منافسات قوية بين المنتخبات، معرباً عن أمله في تثبيت البطولة في روزنامة الفيفا.

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو (55 عاماً)، بما تقدمه قطر من نجاح مبهر في تنظيم البطولات، التي تستضيفها تحت مظلة "فيفا". وقال، في مقابلة خاصة مع قنوات بي إن سبورتس، الثلاثاء، إنه لو كان الأمر بيده، لنظم النسخ العشر المقبلة من كأس العالم في قطر.

وأضاف إنفانتينو في تصريحاته: "لقد قلتها وأكررها: لو كان الأمر بيدي كنت سأنظم بطولة كأس العالم للنسخ العشر المقبلة في قطر، لأنني لن أنسى التجربة الرائعة التي عشناها هنا جميعاً". وأضاف: "أتكلم بصراحة.. أتطلع لبطولة كأس القارات للأندية، التي تقام هنا قريباً بمشاركة فرق كبيرة، مثل باريس سان جيرمان، ولا ننسى نهائي بطولة العالم تحت 17 عاماً، وبطبيعة الحال نترقب بطولة كأس العرب، ونتطلع لمزيد من البطولات هنا، لأن قطر بلد يُعتمد عليه، ودائماً ما يفون بوعودهم، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر لكل من يعملون هنا، لما يقدمونه من تجربة مثالية لكل القادمين للمشاركة".

وعن كأس العرب 2025، قال: "بطولة كأس العرب، التي أوشكت على الانطلاق، قريبة جداً على قلبي، لأننا أعدنا إحياءها عندما نظمنا النسخة الأولى عام 2021 هنا في قطر، وحققت نجاحاً باهراً، ونتطلع لتحقيق النجاح ذاته في النسخة الثانية، كل البلدان العربية والجماهير، التي تشارك منتخباتها، ستتجه أنظارها نحو هذه البطولة، ونحن متشوقون لمعرفة من سيكون بطل النسخة الثانية"، وقال أيضاً: "أعرف أن المنافسات ستكون قوية جداً بين المنتخبات المشاركة، وأعتقد أنها ستتوسع أكثر في المستقبل، وسنعمل على تثبيتها في روزنامة فيفا، لضمان مشاركة أفضل اللاعبين العرب مع منتخباتهم. تأهلت سبعة منتخبات عربية بالفعل لمونديال العام المقبل، وما زالت هناك فرصة للعراق للتأهل، وهذا يعني الكثير".

وتطرق للحديث عن كأس العالم تحت 17 عاماً، قائلاً: "هذه النسخة الجديدة من بطولة العالم تحت 17 عاماً حققت نجاحاً مذهلاً في هذه الملاعب المذهلة المتقاربة في أسباير، 48 منتخباً شاركوا لأول مرة في بطولة تحت 17 عاماً، قدموا من كل أرجاء العالم، وعاشوا أجواء مونديالية خيالية، والفضل يعود إلى قطر، التي بتنا جميعاً نعرفها. وحدنا العالم في كأس العالم 2022، ونواصل اليوم توحيد العالم هنا في قطر مع كرة القدم".