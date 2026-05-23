إنفانتينو: كنتُ أتمنى إقامة 10 نسخ متتالية من المونديال في قطر

جدّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 سنة)، إشادته ببطولة كأس العالم قطر 2022، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام حضور رفيع المستوى في حفل خاص أُقيم بالتعاون مع الأمم المتحدة بمشاركة أعضاء من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في مدينة نيويورك الأميركية، فجر السبت.

وعبّر إنفانتينو مجدّداً عن إعجابه الكبير بنسخة مونديال قطر 2022، وقال أمام الحاضرين: "ما حدث في قطر قبل نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، خلال المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 كان رائعاً، لقد كانت كأس عالم رائعة، بل الأفضل على الإطلاق، جودة المباريات كانت مذهلة، وكانت الملاعب رائعة وكذلك الجماهير والأجواء الاحتفالية. ولم تقع أي حوادث طوال فترة البطولة، وقد استمتعنا جميعاً كثيراً".

وتابع إنفانتينو حديثه عن نسخة مونديال قطر 2022 وقال: "سبق أن قلتُ هذا علناً من قبل ويُمكنني تكراره هنا أيضاً، كنتُ أتمنى تنظيم النسخ العشر المقبلة من بطولات كأس العالم في قطر، ولكننا قررنا سابقاً قبل أن نأتي إلى هنا، إلى أميركا الشمالية، وعليه لم يعد بالإمكان تغيير ذلك أبداً، أعتذر سعادة السفير وحسن (يقصد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث)".

وأضاف إنفانتينو في ختام كلمته: "ما فعله سمو الأمير كان عظيماً، وكنتم جميعاً جزءاً من استقبال العالم، في أول كأس عالم تُقام في العالم العربي، والشرق الأوسط. لقد وضعت البطولة قطر على خريطة العالم بصورة مختلفة عما كانت عليه سابقاً، وكان تأثيرها على البلاد بشكل مذهل، وأنا واثق أنكم تدركون ذلك جيداً، لا أريد أن أشعركم بالملل بالحديث عن هذا، لأن الأهم لي كان السعادة والفرح اللذان عاشهما ملايين الأشخاص الذين حضروا إلى الدوحة، إلى قطر للاستمتاع بهذه التجربة".