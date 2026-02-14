إنفانتينو: قطر رمز عالمي للرياضة والتنظيم الاحترافي

- أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بالتنوع الرياضي في قطر، مشيرًا إلى استضافتها لبطولات عالمية في الفورمولا 1، الفروسية، والتنس، بجانب كرة القدم، مما يعكس تميزها في التنظيم الاحترافي. - أكد إنفانتينو على نجاح قطر في تنظيم مونديال 2022 وكأس العرب، مما جعلها مرجعًا عالميًا في استضافة الأحداث الكبرى، مشددًا على أن هذا النجاح ناتج عن خبرة متراكمة ومعرفة راسخة. - تحدث إنفانتينو عن كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك، معتبرًا أن البطولة ستكون حدثًا استثنائيًا يوحد الشعوب.

أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (55 عاماً)، إعجابه الكبير بالحراك الرياضي المتنوع الذي تشهده دولة قطر، مشيراً إلى أنّ حضورها لم يعد يقتصر على كرة القدم فقط، بل امتد ليشمل بطولات عالمية في منافسات فورمولا 1، والفروسية، والتنس، وغيرها من الرياضات الكبرى.

وقال إنفانتينو، خلال حديثه على هامش حضوره نهائي بطولة قطر لتنس السيدات، اليوم السبت، بين التشيكية كارولينا موتشوفا والكندية كارولينا مبوكو، إنّه يحب الدوحة ودولة قطر بشكل عام، ويعشق التنس والرياضة بمختلف أشكالها، موضحاً لقنوات بي أن سبورتس، أنّه استغل وجوده في الدوحة تزامناً مع يوم النهائي، وقرر الحضور لما تمثله البطولة من قيمة رياضية وتنظيمية.

وأضاف رئيس فيفا: "الأسبوع الرياضي في قطر كان استثنائياً ومليئا بالأحداث العالمية، الدولة باتت رمزاً ومرجعاً للتميّز عندما يتعلّق الأمر بالتنظيم الاحترافي للبطولات الكبرى، سواء الخاصة بفيفا وكرة القدم، أو بطولات الرياضات الأخرى، هذا النجاح لم يأتِ من قبيل الصدفة أو الحظ، بل نتيجة خبرة متراكمة ومعرفة راسخة في التنظيم وحسن الاستقبال".

وأشار إنفانتينو إلى أن قطر نجحت سابقاً في تنظيم مونديال 2022، وكأس العرب، وعديد المنافسات الدولية، وهو ما جعل العالم بأسره يشهد ويعترف بقدرتها العالية على استضافة الأحداث الكبرى بثبات واقتدار. وعن الاستعدادات لكأس العالم 2026، أوضح إنفانتينو، الذي يتنقل في الفترة الأخيرة بين كندا والمكسيك، أن البطولة المقبلة ستكون حدثاً استثنائياً يُقام في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معتبراً أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى ما يوحّد الشعوب، كما فعلت كرة القدم في مونديال 2022. وجاءت تصريحات إنفانتينو عقب تتويجه اللاعبة التشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة 19 عالمياً، بلقب بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعد فوزها في المباراة النهائية على مبوكو، المصنفة 13 عالمياً.