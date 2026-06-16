إنفانتينو في مونديال 2026.. طائرات خاصة وموكب ضخم وغرف فاخرة

- يعيش جياني إنفانتينو تجربة فريدة في كأس العالم 2026، حيث يتنقل بين المدن المستضيفة باستخدام طائرات خاصة ومواكب ضخمة، مما أثار جدلاً حول أسلوب حياته الفاخر خلال البطولة. - أثارت تكاليف تنقلات إنفانتينو، التي تتراوح بين 400 و800 ألف دولار، تساؤلات حول تعامله مع البطولة، في ظل معاناة المشجعين من ارتفاع أسعار التذاكر وتكاليف السفر. - يتقاضى إنفانتينو راتباً سنوياً يصل إلى 4.24 ملايين يورو، مما يثير الجدل حول التناقض بين أسلوب حياته الفاخر والمشاكل التي تواجه المشجعين واللاعبين.

يعيش رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو (56 سنة)، تجربة فريدة من نوعها في بطولة كأس العالم 2026 التي تُقام حالياً في أميركا وكندا والمكسيك، إذ نُشرت معلومات خاصة تُشير إلى أن رئيس أعظم مؤسسة في كرة القدم يعيش حياة فاخرة وسط موجة كبيرة من الانتقادات التي طاولت "فيفا" بسبب بعض المشاكل التي ما زالت تضرب المونديال.

ويُتابع إنفانتينو بطولة كأس العالم 2026 بطريقة مختلفة عن المشجعين وحتى عن بعض المنتخبات الوطنية المشاركة في المونديال، ما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول طريقة تعامل رئيس "فيفا" مع أكبر بطولات كرة القدم في العالم، فبين يدي إنفانتينو طائرات خاصة، ومواكب ضخمة للشرطة، وغرف فاخرة في فنادق فاخرة، ووسائل نقل فائقة السرعة لمتابعة مباريات المونديال، حيث يعيش تجربة ستكون حديث الصحف الرياضية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة.

طائرات خاصة ومواكب ضخمة

فوجئ أحد شوارع مدينة ميامي الأميركية بموكب ضخم من السيارات بمرافقة من عناصر الشرطة الذين يقودون دراجات "هارلي دافيدسون"، مع إطلاق الصافرات والأضواء في الشارع. وتوقفت بعد ذلك سيارة سوداء مع زجاج أسود داكن إلى جانب الطريق، ليعتقد الجميع أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيخرج من السيارة نظراً لضخامة الموكب مع الشرطة، إلا أن من خرج من السيارة هو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وظهر إنفانتينو في مدرجات ملاعب مباراتين على الأقل خلال أول خمسة أيام من مونديال 2026، من غوادالاخارا في المكسيك مروراً بلوس أنجليس وسان فرانسيسكو وفانكوفر، وصولاً إلى ميامي وسياتل، ولكن كيف كان التنقل بين كل هذه المدن والملاعب بهذه السرعة؟ وفقاً لمعلومات نشرها موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن أميركا وفرت لإنفانتينو طائرات خاصة للسفر والانتقال بين المدن المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026. وبحسب المعطيات، تراوح كلفة هذه التنقلات ما بين 400 و800 ألف دولار أميركي طوال البطولة العالمية.

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إنفانتينو وراتب ضخم وسط جدل كبير

يتقاضى جياني إنفانتينو راتباً سنوياً يصل إلى حوالي 2.44 مليون يورو، وفي عام 2025، تلقى مكافأة مالية على أدائه قدرها 1.8 مليون يورو، ليصل رابته الإجمالي إلى حدود الـ4.24 ملايين يورو سنوياً، وتأتي هذه الأرقام وسط جدل كبير حول أسعار التذاكر التي بلغ متوسطها 1603 دولارات، في حين أشارت صحيفة ذا تليغراف البريطانية إلى أن المشجع الذي يريد السفر لمتابعة منتخب بلاده عليه أن يُخصص حوالي 60 ألف دولار أميركي تشمل تذاكر السفر والإقامة في الفندق والتنقل بين المدن المستضيفة للمونديال، وهذا المبلغ طبعاً يحتاجه المشجع إذا قرر متابعة كأس العالم بأكمله حتى المباراة النهائية.

ويأتي هذا التناقض في طريقة متابعة بطولة كأس العالم 2026 في ظل تنقل إنفانتينو يومياً عبر طائرة خاصة لمتابعة مباراتين من المونديال على الأقل، بالإضافة إلى مشاكل التأشيرات التي لا تنتهي أبداً، إن كان عبر حرمان مشجعين من السفر لمتابعة مباريات المونديال، أو حرمان لاعبين من السفر مع بعثة منتخب بلادهم بسبب رفض منح التأشيرة، وهو الأمر الذي تعامل معه إنفانتينو بهدوء ومن دون رد قوي واعداً بأنه سيُحاول حل كل المشاكل التي تواجه مونديال 2026.