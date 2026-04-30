إنفانتينو: إيران ستشارك في المونديال وستلعب في الولايات المتحدة

- أكد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، رغم غياب وفد الاتحاد الإيراني عن مؤتمر الفيفا في فانكوفر بسبب إلغاء تأشيراتهم. - أوقعت القرعة إيران في مجموعة تضم بلجيكا، نيوزيلندا، ومصر، وستقام جميع المباريات في مدن أمريكية، مما يعزز رسالة إنفانتينو حول توحيد العالم من خلال كرة القدم. - شدد إنفانتينو على أهمية الوحدة والابتسامة في مواجهة التحديات العالمية، مؤكدًا أن الفيفا وكرة القدم توحد العالم، داعيًا الجميع لاستغلال الفرص المتاحة لتحقيق ذلك.

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، أن منتخب إيران الأول سيُشارك في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق في 11 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك خلال كلمة أمام كونغرس فيفا المنعقد في مدينة فانكوفر الكندية، رغم غياب وفد الاتحاد الإيراني للعبة عن هذا المؤتمر بسبب إلغاء تأشيرات دخول أعضائه إلى البلاد.

وقال إنفانتينو في مستهل خطابه أمام ممثلي اتحادات العالم: "دعوني أبدأ من البداية، وبشكل فوري وواضح، أن إيران ستشارك بالطبع في كأس العالم 2026، وبالطبع ستلعب في الولايات المتحدة"، حيث أوقعت القرعة الفريق الآسيوي ضمن مجموعة تضمّ كلاً من بلجيكا ونيوزيلندا ومصر. وللمصادفة، فإن جميع المواجهات ستقام في مدنٍ أميركية. وأضاف إنفانتينو: "السبب في ذلك بسيط للغاية، أيها الأصدقاء الأعزاء، هو أننا يجب أن نتحد. يجب أن نجمع الناس معاً. إنها مسؤوليتي، هذه مسؤوليتنا جميعاً، كرة القدم توحد العالم، والفيفا توحد العالم، وأنتم توحدون العالم. نحن نوحد العالم. وعلينا أن نتذكر دائماً أن نكون إيجابيين".

وتابع الرجل الأول في الاتحاد الدولي: "يجب أن نبتسم، يجب أن نكون سعداء. هناك ما يكفي من المشاكل حول العالم. هناك ما يكفي من الناس الذين يحاولون تقسيم العالم. إذا لم يحاول أحد أن يوحده، فماذا سيحدث لعالمنا؟ علينا أن نفعل ذلك، ولدينا هذه الفرصة. لدينا هذه الفرصة في مؤتمر الفيفا. لدينا هذه الفرصة مع سلسلة مباريات الفيفا. لدينا هذه الفرصة، بالطبع، مع كأس العالم. لدينا هذه الفرصة مع قوتكم وسحركم جميعاً متحدين، لأننا معاً لا نُقهر، والآن، بعد ستة أسابيع بالضبط من اليوم، ننطلق مع أعظم بطولة بكل تأكيد، سنوحد العالم".

وكان موضوع مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026 محطّ جدلٍ وشك في الآونة الأخيرة، وذلك بفعل الحرب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي عقب الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران.