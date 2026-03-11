إنزو فيرنانديز يعتزم الرحيل عن تشلسي

لندن

11 مارس 2026
فيرنانديز على ملعب فيلا بارك، 4 مارس 2026 (إيان كوك/Getty)
فيرنانديز على ملعب فيلا بارك، 4 مارس 2026 (إيان كوك/Getty)
يعتزم لاعب الوسط الأرجنتيني، إنزو فيرنانديز (25 عاماً)، الرحيل عن فريق تشلسي الإنكليزي. ولا يبدو اللاعب سعيداً في الفريق بعد التطورات الأخيرة التي شهدها النادي. ولا يعرف تشلسي الاستقرار الفني خاصة بعد إقالة المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا والاتفاق مع الإنكليزي وليام روزينيور. كما أن فشل "البلوز" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم سيكون حافزاً إضافياً للاعب للرحيل عن النادي والبحث عن فريق جديد بعد مواسم تألق فيها مع النادي الإنكليزي.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عديد الفرق مهتمة بالتعاقد مع بطل العالم 2022. ويقود نادي باريس سان جيرمان قائمة الفرق التي ترغب في التعاقد مع نجم نادي بنفيكا سابقاً. وهذا الاهتمام ليس جديدا على النادي الفرنسي، الذي فكر في التعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين في فترة سابقة. ولا تبدو صفقة إنزو فيرنانديز سهلة، بما أن اللاعب مرتبط بعقد مع تشلسي حتى 30 يونيو/حزيران 2032. كما أنه أصبح لاعباً مهماً وأساسياً في الفريق وله تأثير كبير على أداء الفريق، وبالتالي فإن إدارة الفريق اللندني قد تُعارض فكرة رحيله عن النادي.

منتخب العراق على ملعب المدينة التعليمية، 12 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

موقف "فيفا" تجاه العراق يُثير فضيحةً قبل كأس العالم 2026

كما أن تشلسي أنفق أكثر من 100 مليون يورو، للتعاقد مع إنزو فيرناديز قبل ثلاثة مواسم، وبالتالي سيُحاول الحصول على مبلغ كبير من أجل تعويض الأموال التي أنفقها على ضمّ اللاعب. ورغم ذلك فإن إصرار إدارة النادي الفرنسي على التعاقد مع نجم وسط الميدان، قد يكون حاسماً في إقناع تشلسي بقبول العرض. ومن المفترض أن يشهد الميركاتو الصيفي صفقات مثيرة، وسط رغبة الفرق القوية في دعم صفوفها.

