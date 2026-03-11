إنزو فيرنانديز يعتزم الرحيل عن تشلسي

- يعتزم إنزو فيرنانديز الرحيل عن تشلسي بسبب عدم الاستقرار الفني وفشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، مما يدفعه للبحث عن فريق جديد. - باريس سان جيرمان يقود قائمة الأندية المهتمة بضم فيرنانديز، رغم صعوبة الصفقة نظراً لعقده الطويل مع تشلسي وتأثيره الكبير على الفريق. - تشلسي قد يطالب بمبلغ كبير لتعويض استثماره السابق في اللاعب، لكن إصرار باريس سان جيرمان قد يكون حاسماً في إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي.

يعتزم لاعب الوسط الأرجنتيني، إنزو فيرنانديز (25 عاماً)، الرحيل عن فريق تشلسي الإنكليزي. ولا يبدو اللاعب سعيداً في الفريق بعد التطورات الأخيرة التي شهدها النادي. ولا يعرف تشلسي الاستقرار الفني خاصة بعد إقالة المدرب الإيطالي، إنزو ماريسكا والاتفاق مع الإنكليزي وليام روزينيور. كما أن فشل "البلوز" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم سيكون حافزاً إضافياً للاعب للرحيل عن النادي والبحث عن فريق جديد بعد مواسم تألق فيها مع النادي الإنكليزي.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن عديد الفرق مهتمة بالتعاقد مع بطل العالم 2022. ويقود نادي باريس سان جيرمان قائمة الفرق التي ترغب في التعاقد مع نجم نادي بنفيكا سابقاً. وهذا الاهتمام ليس جديدا على النادي الفرنسي، الذي فكر في التعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين في فترة سابقة. ولا تبدو صفقة إنزو فيرنانديز سهلة، بما أن اللاعب مرتبط بعقد مع تشلسي حتى 30 يونيو/حزيران 2032. كما أنه أصبح لاعباً مهماً وأساسياً في الفريق وله تأثير كبير على أداء الفريق، وبالتالي فإن إدارة الفريق اللندني قد تُعارض فكرة رحيله عن النادي.

كما أن تشلسي أنفق أكثر من 100 مليون يورو، للتعاقد مع إنزو فيرناديز قبل ثلاثة مواسم، وبالتالي سيُحاول الحصول على مبلغ كبير من أجل تعويض الأموال التي أنفقها على ضمّ اللاعب. ورغم ذلك فإن إصرار إدارة النادي الفرنسي على التعاقد مع نجم وسط الميدان، قد يكون حاسماً في إقناع تشلسي بقبول العرض. ومن المفترض أن يشهد الميركاتو الصيفي صفقات مثيرة، وسط رغبة الفرق القوية في دعم صفوفها.