إنزو فيرنانديز يرفض العروض ويغازل ريال مدريد

رفض قائد نادي تشلسي الإنكليزي، الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (26 عاماً)، جميع العروض التي حصل عليها من أجل تمهيد رحيله عن "البلوز" في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بعدما أبدى استعداده للانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الثلاثاء، أن إنزو فيرنانديز قام بمغازلة ريال مدريد بشكل مباشر، بعدما أكد في تصريحاته الأخيرة عدم رغبته في الاستماع إلى أي عرض، لأنه يحلم باللعب في صفوف الفريق الملكي، الذي بدأت إدارته بالتحرك بشكل فعلي حتى تعمل على التحدث مع وكلاء النجم الأرجنتيني الذي لا يريد البقاء مع تشلسي بعد نهاية مونديال 2026.

وتابعت أن إنزو فيرنانديز حصل بالفعل على عروض مغرية من قبل أندية الدوري السعودي وغيرها، لكنه يعلم أن الانتقال إلى صفوف ريال مدريد سيكون تحقيقاً لحلمه الكبير باللعب بقميص أكبر فريق في العالم على حدّ وصفه، وخاصة أن صانع الألعاب لم يتردد في ذكر اسم الفريق الملكي نهائياً، بالإضافة إلى أنه رسم نهاية رحلته مع تشلسي.

وأوضحت أن إنزو فيرنانديز عبر بشكل علني عن عدم رغبته بالبقاء في صفوف نادي تشلسي، بقوله: "سأحدد مصيري بعد نهاية كأس العالم، لكن لا وجود لمفاوضات مع ريال مدريد حتى الآن"، الأمر الذي يجعل مسألة استمراره مع "البلوز" صعبة للغاية، وبخاصة أن صانع الألعاب يلاحق حُلم طفولته في الفترة الحالية، وهو اللعب بقميص الفريق الملكي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أندية الدوري السعودي لن تستسلم نهائياً، وستحاول رفع قيمة عروضها من أجل محاولة تغيير قناعات إنزو فيرنانديز، الذي أصبح محط أنظار عدد من الفرق الأوروبية الكبرى، أبرزها باريس سان جيرمان، لكن النجم الأرجنتيني حسم الجدل وعبر عن رغبته باللعب في صفوف ريال مدريد.