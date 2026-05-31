إنزاغي يبدأ رحلة إعادة بناء الهلال.. الألقاب هدفه الأكبر

- بدأ سيموني إنزاغي، مدرب الهلال السعودي، إعادة بناء الفريق استعداداً للموسم المقبل، بهدف استعادة لقب الدوري المحلي والتركيز على دوري أبطال آسيا. - رفض إنزاغي عروضاً من أندية الكالتشيو ليواصل مشروعه مع الهلال، ويعمل على إقناع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالانضمام لتعزيز خط الوسط. - يخطط إنزاغي لمراقبة المواهب الشابة في كأس العالم القادمة لتعزيز صفوف الهلال، بهدف العودة بقوة إلى منصات التتويج في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

بدأ مدرب نادي الهلال السعودي الإيطالي سيموني إنزاغي (50 عاماً) رحلة إعادة بناء "الزعيم"، استعداداً لخوض الموسم المقبل الذي بات مُطالباً فيه بضرورة العودة إلى منصة التتويج في منافسات الدوري المحلي التي حقق لقبها غريمه التاريخي النصر، بالإضافة إلى التركيز على دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، السبت، أن سيموني إنزاغي رفض جميع العروض التي حصل عليها من قبل أندية الكالتشيو حتى يشرف على أجهزتها الفنية، لأنه يُريد مواصلة رحلته مع الهلال السعودي الذي يعتبره المدرب مشروعه الخاص، ويعمل على النجاح فيه، من خلال عملية إعادة البناء، حتى يدخل بقوة في الموسم القادم.

وأوضحت أن إنزاغي يعمل على جعل إدارة نادي الهلال تدخل في سوق الانتقالات الصيفية، عبر جعلها تنجح في إقناع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي ينتهي عقده مع النصر في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران، بالانضمام إلى صفوف الغريم التاريخي، لأن المدرب الإيطالي يعتقد أنه يفتقر إلى صانع ألعاب قادر على ربط الخطوط فيما بينها.

وأردفت أن إنزاغي يعلم قيمة مارسيلو بروزوفيتش في وسط الملعب، وبخاصة أن المدرب عمل مع صناع الألعاب في إنتر ميلان مدة في عامي 2021 و2023، لكن يبقى القرار النهائي بيد الكرواتي الذي تلقى بالفعل عرضاً لتجديد عقده مع النصر مدة عامين، لكنه لا يريد الحديث في الفترة الحالية بسبب رغبته في خوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بعيداً عن الضغط.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن سيموني إنزاغي سيعمل خلال فترة الصيف على مراقبة العديد من المواهب الشابة التي ستشارك في بطولة كأس العالم القادمة مع منتخباتها، من أجل تحديد هوية من يرغب المدرب الإيطالي في جلبهم إلى نادي الهلال، الذي يتطلع مديره الفني لإعادته بقوة إلى منصة التتويج في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.