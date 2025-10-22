- قاد لويس إنريكي باريس سان جيرمان لتحقيق فوز كبير 7-2 على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، محققًا العلامة الكاملة في البطولة رغم الغيابات المؤثرة. - تألق ديزيريه دويه في مركز قلب الهجوم، مسجلًا هدفين ومساهمًا في طرد قائد ليفركوزن، مما ساعد الفريق على تحقيق انتصار مثير. - شهدت المباراة عودة عثمان ديمبيلي بعد إصابة طويلة، حيث سجل هدفًا بعد ثلاث دقائق من دخوله، مما يعزز فرص الفريق في المنافسات المقبلة.

قاد المدرب الإسباني، لويس إنريكي (55 عاماً)، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى حصد العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، في رحلة الدفاع عن اللقب التاريخي الذي توج به في الموسم الماضي، بعد أن تمكن فريقه، مساء الثلاثاء، من العودة بالانتصار خلال المواجهة التي جمعته بفريق باير ليفركوزن الألماني (2ـ7)، في الجولة الثالثة من المسابقة، ليحصد النقطة التاسعة معوضاً فشله في بداية النسخة الماضية التي شهدت بداية متعثرة للنادي الفرنسي، ولكن في الموسم الحالي فإن الباريسي يقدم مستويات رائعة، محققاً واحداً من أعرض الانتصارات بعيداً عن ميدانه.



ولمواجهة الغيابات التي ضربت فريقه وحرمته من عديد اللاعبين المؤثرين في مختلف الخطوط، لجأ إنريكي إلى موهبة كرة القدم الفرنسية، ديزيريه دويه ليشغل منصب قلب هجوم، وهو الذي يلعب عادة في دور الجناح وتألق في هذا المركز، وردّ دويه على مجازفة فريقه بالمساهمة في الانتصار بعد أن سجل ثنائية، فقد منح هدفه الأول فريقه التقدم مؤقتاً (2ـ1)، ثم سجل الهدف الرابع في نهاية الشوط، ليضمن بنسبة كبيرة انتصار فريقه، وقبل ذلك تسبب في طرد قائد النادي الألماني، روبرت أندريش.



وقد كانت المباراة مثيرة، بطرد ثانٍ طاول هذه المرة الأوكراني إيليا زابارني، مدافع باريس سان جيرمان، ولجأ إنريكي مجدداً إلى تعديل تمركز اللاعبين، فقد حول الظهير الأيسر نونو منديز إلى قلب دفاع، وغيّر مركز واين زائير إيمري إلى الجهة اليسرى بعد أن كان يلعب في وسط الميدان، وحافظ فريقه على التوازن رغم أنه كان محروماً من معظم الأسماء الأساسية، غير أن ذلك لم يمنع فريقه من حصد انتصار مثير وتسجيل ستة أهداف في غياب أهم اللاعبين في الخط الأمامي.

وشهدت المباراة ظهور اللاعب الفرنسي، عثمان ديمبيلي، للمرة الأولى منذ تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، ذلك أن الإصابة حرمته من اللعب منذ أكثر من شهر، وبالتالي استعاد الفريق خدمات لاعب مهم سيساعده على حصد المزيد من الانتصارات، خاصة في الدوري الفرنسي، بعد أن فقد الفريق نقاطاً في المباريات الأخيرة. واحتاج ديمبيلي إلى ثلاث دقائق ليسجل هدفاً يُعلن به عودته من الباب الكبير من أجل الدفاع عن تتويجه الأخير.