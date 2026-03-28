إنريكي يُغلق الباب أمام مانشستر يوناتيد ويرفع أسهم كاريك

رفض المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، العرض المقدّم من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لتولي القيادة الفنية على نحوٍ دائم، مُعلناً نيته تمديد عقده طويل الأمد مع الباريسي. وبحسب ما أفادت صحيفة ذي آي بايبر البريطانية، أمس الجمعة، فإنّ هذا القرار جاء بعد أن كان إنريكي أحد أبرز أهداف إدارة النادي الإنكليزي، ليبقى المدير المؤقت للفريق، الإنكليزي مايكل كاريك، أبرز المرشحين لتولي المنصب على نحوٍ دائم. ويواجه مانشستر يونايتد بذلك ضيق الخيارات في البحث عن مدرب من الطراز الرفيع، استعداداً للموسم المقبل.

وبحسب المصدر ذاته، يُتوقع أن يمدد إنريكي عقده مع باريس سان جيرمان لما بعد 2027، في خطوة تأتي بعد أن فوتت إدارة يونايتد على نفسها فرصة التعاقد مع مدربين كبار آخرين، مثل الألماني توماس توخيل والإيطالي كارلو أنشيلوتي. ومن المتوقع أن يكافئ المساهمون في النادي كاريك بعقد دائم، إذا نجح في تأمين تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، خصوصاً بعد الأداء المميز للفريق تحت قيادته المؤقتة، إذ خسر مباراة واحدة وفاز في سبع، من أصل عشر مواجهات، منذ تولي المدرب الإنكليزي المسؤولية، في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، خلفاً للمدرب البرتغالي المُقال روبين أموريم.

وفي باريس، ساهمت إدارة النادي، بقيادة القطري ناصر الخليفي، في تعزيز استقرار إنريكي وإقناعه بالبقاء، من خلال توفير دعم كامل لمشروعه، بما في ذلك ضمّ الموهبة الإسبانية الشابة درو فرنانديز، لتعزيز رؤية المدرب طويلة المدى. وبالنسبة لمايكل كاريك، يمثل استمرار إنريكي في باريس فرصة لتأكيد جدارة المدرب المؤقت في مانشستر يونايتد، إذ سيُعد هذا الموسم بمثابة اختبار حاسم له، مع ضرورة إنهاء الفريق ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري، لضمان التثبيت الدائم لعقده.