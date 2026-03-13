إنريكي يُطالب بنجم تشلسي في "الميركاتو" الصيفي

- يطالب لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بالتعاقد مع الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشلسي في الانتقالات الصيفية، حيث يراه مناسباً لأسلوب الفريق. - إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لدفع 150 مليون يورو لضم فرنانديز، لكن تشلسي يرفض التخلي عنه بسهولة، خاصة بعد أن كلفهم 120 مليون يورو سابقاً. - تشلسي قد يرفع سعر فرنانديز، مما يجعل الصفقة المحتملة واحدة من الأغلى في تاريخ الانتقالات، إذا تمت في الصيف القادم.

طالب مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، إدارةَ الفريق بضرورة التحرك في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل حسم صفقة قائد خط وسط فريق تشلسي الإنكليزي، الأرجنتيني إنزو فرنانديز، الذي ستكلف صفقته الملايين.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الخميس، أن إنريكي طلب من إدارة نادي باريس سان جيرمان، التحرك على نحو عاجل، من أجل حسم صفقة إنزو فرنانديز في "الميركاتو" الصيفي القادم، لأن المدرب يعتقد أن النجم الأرجنتيني قادر على سد الفراغ في خط الوسط، بالإضافة إلى أن أسلوب صانع الألعاب يتناسب كثيراً مع الطريقة، التي يعتمد عليها المدير الفني، من خلال التحكم في كرة والعمل على نقلها إلى الأجنحة والهجوم.

وأوضحت أن إدارة نادي باريس سان جيرمان لن تمانع دفع 150 مليون يورو، من أجل حسم صفقة النجم الأرجنتيني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكن الأنظار ستكون متجهة صوب القائمين على تشلسي الإنكليزي، الذين يرفضون فكرة التخلي عن خدمات إنزو فرنانديز، الذي كلفت صفقته قبل ثلاث سنوات، خزائن "البلوز" ما يقرب من نحو 120 مليون يورو.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي تشلسي لن تجعل مسألة رحيل إنزو فرنانديز أمراً سهلاً أمام القائمين على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لأن الفريق الإنكليزي سيعمل على رفع سعر النجم الأرجنتيني، ومبلغ 150 مليون يورو ربما لن يكون كافياً، ويسري الاعتقاد أن الصفقة إن حدثت في الصيف القادم، فإنها ستكون إحدى أغلى الصفقات في تاريخ سوق الانتقالات.