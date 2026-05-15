إنريكي يُحدث ثورة في حراسة المرمى

- لويس إنريكي يواصل كتابة التاريخ مع باريس سان جيرمان، حيث قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، مع اتخاذ قرارات جريئة مثل تعديل مراكز اللاعبين، مما أبرز دور المدافع الأيمن كما أشار أشرف حكيمي. - خلال مواجهة بايرن ميونخ، استخدم إنريكي استراتيجية مبتكرة بتوجيه الحارس ماتفي سافونوف لتشتيت الكرة بعمق، مما ساعد الفريق على التقدم وضغط الخصم، وتقليل تأثير مايكل أوليز في الهجوم. - إنريكي أحدث ثورة في أسلوب التدريب، من خلال متابعة المباريات من المدرجات وتغيير دور الحارس في البناء الهجومي، كما استبعد جانلويجي دوناروما لعدم توافقه مع خططه، مفضلاً الحارس الروسي سافونوف.

يُواصل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (56 عاماً) كتابة التاريخ في مسيرته التدريبية، بعد أن قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، كما أنه لا يكتفي بحصد النتائج المثالية فحسب، بل إنه اتخذ قرارات مفاجئة، وخاصة تعديل مركز اللاعبين، مثلما اعترف المدافع المغربي أشرف حكيمي، الذي أقرّ في تصريح سابق بأنّ إنريكي جعل العالم يكتشف حقيقة دور المدافع الأيمن.

وخلال إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، كان الحارس الروسي، ماتفي سافونوف، يُشتت الكرة باستمرار إلى التماس من الجهة اليسرى لدفاع فريقه، رغم أن هذا الأمر لا يتماشى عادة مع أسلوب المدرب الإسباني وتكرر الحالة، دفع إلى التساؤل حول ما إن كان الأمر متعمداً أم مجرد مصادفة تكررت بحكم الضغط على الحارس. وأفادت التقارير أن إنريكي وجّه سافونوف لإبعاد الكرة إلى عمق منطقة الست ياردات، وتحديداً على بُعد عشرة أمتار من منتصف الملعب.

كان الهدف هو إجبار لاعب بايرن ميونخ المُنفّذ للرمية الجانبية على تمرير الكرة إلى مدافعي فريقه، ما يمنعهم من إيجاد حل هجومي سريع. وبفضل هذه التشتيتات، تمكّن باريس سان جيرمان من التقدم للأمام والتقدم عشرين متراً، مُعتمدًا تشكيلة سمحت له بالضغط بقوة لإبعاد الخطر وخلق فرص أقرب إلى منطقة جزاء ميونخ، كما تضاءل تأثير مايكل أوليز الذي يلعب على يمين الهجوم، بشكل ملحوظ.

ثورة إنريكي

منذ أن قاد النادي الفرنسي، عمد إنريكي إلى اتّخاذ قرارات مختلفة، مثل متابعة المباريات من المدرجات حتى يكون مطلعاً على الميدان جيداً، وكذلك قيادة التدريبات من مكان مرتفع، أو تنفيذ رمية ضربة البداية على طريقة لاعبي الرغبي، كما أنه نجح في أن يغيّر دور حارس المرمى ويشركه في البناء الهجومي في بعض الوضعيات خاصة أمام فرق ضعيفة نسبياً، أو إنجاح الخطط الدفاعية مثلما فعل مع سافونوف.

كما أنّ إنريكي عمد في بداية الموسم إلى إبعاد الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما عن الفريق في بداية الموسم، لأنه لا يُحسن اللعب برجله حسب المدرب الإسباني وبالتالي يهدد خططه، وتعاقد مع لوكاس شوفالييه قادماً من ليل الفرنسي وكان يُشارك بانتظام مع منتخب فرنسا، غير أنه لم يحسن تطبيق توجيهات مدربه، ورغم أنه كلف النادي قرابة 50 مليون يورو، فقد أحاله على دكة الاحتياط ومنح الفرصة كاملة إلى الحارس الروسي.