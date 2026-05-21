إنريكي يواصل ثورته في تدريبات باريس بأفكار مبتكرة

- لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، يحول تدريبات الفريق إلى حقل تجارب مبتكر، مستخدمًا شاشة عملاقة لتوضيح تكتيكات أرسنال استعدادًا لنهائي دوري أبطال أوروبا، بهدف كسب الصراع التكتيكي ضد ميكيل أرتيتا. - إنريكي يعتمد أساليب تدريب غير تقليدية، مثل مراقبة التدريبات من برج مرتفع، مما يتيح له رؤية شاملة لتحركات اللاعبين وتعديلها باستمرار، مما يعزز من جاهزية الفريق. - يطالب إنريكي اللاعبين بارتداء واقيات مثل لاعبي الرغبي، لتحضيرهم لمواجهة قوة أرسنال في الكرات الثابتة، حيث يتفوق النادي الإنجليزي في استغلال المخالفات والركنيات.

حوّل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني، لويس إنريكي (56 عاماً)، تدريبات الفريق إلى ما يُشبه حقل تجارب، يختبر فيه رؤيته المختلفة للتدريبات من أجل تدارك كل النقائص ودفع فريقه إلى تطوير قدراته، وكسر طريقة العمل الروتينية التي يلتزم بها معظم المدربين في العالم، وهو مدرب بأفكار مختلفة بلا شك يطبقها في التدريبات وكذلك في المباريات الرسمية.

وخلال تدريبات بطل الدوري الفرنسي، استعداداً لنهائي أبطال أوروبا أمام أرسنال، اختار المدرب الإسباني وضع شاشة عملاقة، تظهر فيه تشكيلة الفريقين مع تمركز لاعبي أرسنال على الميدان، وذلك لترسيخ الرسم التكتيكي الذي يتوقع اعتماده من قبل "المدفعجية" في النهائي، حتى يستعد اللاعبون منذ الآن لتطبيق الخطة التي سيضعها إنريكي لكسب الصراع التكتيكي مع مواطنه، ميكيل أرتيتا الذي يحلم بقيادة أرسنال لحصد اللقب للمرة الأولى.

ويبتكر إنريكي أساليب مختلفة لرفع مستوى جاهزية الفريق، بما أنه في الموسم الماضي، كان يراقب التدريبات من برج مرتفع بطول قارب 6 أمتار، حيث يعتقد الإسباني، بأن هذا التصرف يُتيح له فرصاً كبيرة من أجل مشاهدة تمركز اللاعبين وتعديله باستمرار، بدل البقاء في الدكة التي لا تمنحه زاوية مراقبة شاملة لتمركز اللاعبين وتحركهم على الميدان. كما أنه لم يتردد في مطالبة اللاعبين بارتداء الواقيات خلال التدريبات مثل لاعبي الرغبي، من أجل إعدادهم للتعامل مع قوة لاعبي أرسنال في الكرات الثابتة بما أن النادي الإنكليزي يتفوق على منافسيه في حسن استغلال المخالفات أو الركنيات لتسجيل الأهداف.