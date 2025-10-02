إنريكي يهزم برشلونة بقيادة يامال وكلمة السر: اللعب الجماعي

قاد المدرب الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً) فريق باريس سان جيرمان إلى الانتصار على مضُيفه نادي برشلونة الإسباني بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في قمّة الأسبوع الثاني من دوري أبطال أوروبا، ليحصد النادي الفرنسي انتصاره الثاني الذي يدعم فرصه في الحصول على مركز ضمن أول ثمانية فرق، وبالتالي التأهل المباشر للدور ثمن النهائي، بعد الانتصار على أتالانتا في اللقاء الافتتاحي.

ولعب فكر إنريكي دوراً حاسماً في تحقيق بطل أوروبا 2025 واحداً من أكبر الانتصارات في سجله، بما أنه خاض اللقاء في غياب أهم لاعبيه، خاصة في الشق الهجومي، إذ إن الفرنسي عثمان ديمبيلي كان مجدداً خارج الحسابات إلى جانب بقية الأسماء في مختلف الخطوط، من ذلك قائد الفريق المدافع ماركينوس ولاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيس الذي أصيب خلال الحركات الإحمائية، والموهبة الفرنسية ديزيري دوي، في وقت تسلح فيه برشلونة بأفضل لاعبيه وخاصة لامين يامال الذي كان متحفزاً لصنع الفارق، وأهدى فريقه هدف التقدم من "أسيست" مميز إلى فيران توريس.

ورغم أن إنريكي راهن على عدد من البدلاء، وخاصة الشبان منهم، فقد كسب الرهان، إذ سجل سيني مايلو هدف التعادل وأضاف غوانزالو راموس في نهاية اللقاء هدف الانتصار من أسيست لأشرف حكيمي، وأثبت إنريكي أن المشروع الذي أراد تنفيذه في باريس سان جيرمان كان ناجحاً، إذ كان يصرّ منذ الموسم الماضي على أنه لا يريد فريقاً يعتمد على النجوم لصنع الفارق، بل على فريق يعتمد على الأسلوب الجماعي، وقد كسب الرهان، إذ كان الفريق في مهمة صعبة للغاية أمام واحد من أفضل الفرق في العالم حالياً، ولكنه تغلب على الغيابات وهزم منافسه بعرض فني مميز.