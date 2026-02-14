- انتقد لويس إنريكي تصريحات عثمان ديمبيلي بعد خسارة باريس سان جيرمان أمام رين، مشددًا على أن لا أحد أكبر من النادي، بما في ذلك اللاعبون والمدربون. - ديمبيلي دعا زملاءه للتركيز على مصلحة النادي وتغليب الروح الجماعية على المصالح الفردية، مستذكرًا أهمية وضع النادي في المقدمة كما في الموسم الماضي. - إنريكي قلل من أهمية تصريحات ديمبيلي، معتبرًا أنها ناتجة عن الغضب بعد المباراة، وأكد أنه لن يسمح لأي لاعب بأن يعتقد أنه أهم من النادي.

انتقد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي الإسباني لويس إنريكي (55 سنة) تصريحات نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي تحدث عن الفريق بعد الخسارة، أمس الجمعة، أمام نادي رين (3-1)، في إطار الجولة الـ22 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانتقد ديمبيلي موقف زملائه في الفريق وعقليتهم بعد الخسارة أمام فريق رين، مشيراً إلى ضرورة أن يفكر الجميع أكثر في مصلحة النادي وأن يكون اللاعبون أقل أنانية، وقال الفرنسي المُتوج بالكرة الذهبية بعد المباراة: "في الموسم الماضي، وضعنا النادي، والشعار، وباريس سان جيرمان في المقدمة قبل التفكير في أنفسنا. يجب أن نستعيد تلك الروح، خصوصاً في هذا النوع من المباريات"، وحثّ الفريق على تغليب مصلحة المجموعة على المصالح الفردية.

لكن لويس إنريكي ردّ على ديمبيلي بتصريحات قوية وقال في المؤتمر الصحافي: "لن أسمح لأي لاعب بأن يعتقد أنّه أهم من النادي. لا أنا، ولا المدير الرياضي، ولا الرئيس، ولا أيّ شخص أكبر من النادي"، في وقت قلل المدرب الإسباني من قيمة تصريحات ديمبيلي موضحاً: "هذه التصريحات لا تساوي شيئاً. إنّها وليدة الغضب بعد المباراة، وأعتقد أن هذا أمر واضح. ليس لدينا ما نخسره".

وكرر إنريكي رسالته إلى ديمبيلي بشكل واضح قائلاً: "تصريحات اللاعبين فور انتهاء المباراة لا قيمة لها. لا شيء على الإطلاق. ولا حتى تصريحات المدربين، لكن تصريحات اللاعبين تحديداً لا تساوي شيئاً. لن أرد على أي سؤال أو رد يصدر من أي لاعب. لن أسمح أبداً لأي لاعب بأن يضع نفسه فوق النادي. ليكن هذا واضحاً. أنا المسؤول عن الفريق فقط".