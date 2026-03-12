إنريكي يكسب رهان باركولا وفيتينيا يحسم معركة نجوم الوسط

حقق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة المدرب لويس إنريكي (55 عاماً) انتصاراً مثيراً على ضيفه تشلسي الإنكليزي، بنتيجة (5ـ2)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وثأر الباريسي، حامل اللقب، من خسارته أمام "البلوز" في نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة (3ـ0)، في انتظام حسم التأهل في لقاء الإياب. وسجل برادلي باركولا وعثمان ديمبيلي وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا ثنائية، أهداف النادي الفرنسي، بينما سجل مالو جوستو وإنزو فيرناديز ثنائية الفريق الإنكليزي.

وكسب إنريكي رهان إعادة تشكيل هجوم الفريق، بعد أن واصل التعديلات التي يقوم بها في آخر المباريات. ومنح إنريكي الثقة إلى باركولا على حساب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي كان أساسياً في المباريات السابقة. كما أنه الوحيد الذي خسر مكانه الأساسي، قياساً بتشكيلة الباريسي في نهائي كأس العالم للأندية، بعد تألق باركولا مؤخراً.

واعتمد مدرب نادي برشلونة سابقاً، على باركولا في بعض الفترات من اللقاء في خطة قلب هجوم خاصة في الشوط الثاني. وقد كان متألقاً خاصة في الشوط الأول عندما سجل هدفاً وكاد أن يحرز هدفاً ثانياً. وشكل رفقة عثمان ديمبيلي ثنائياً خطيراً، كما لعب دوراً كبيراً في تسجيل فريقه الهدف الثالث بعد أن قطع الكرة من الحارس. ومنذ قيادة النادي الفرنسي، قام المدرب الإسباني بالعديد من التغييرات على تمركز اللاعبين، ويكسب باستمرار الرهان مثل تعديل تمركز ديمبيلي في الموسم الماضي، وتعديل خطة باركولا يعتبر نجاحاً جديداً للمدرب الإسباني.

كما أظهر البرتغالي فيتينيا، أنه من بين أفضل لاعبي وسط الميدان في العالم، وكسب الصراع المباشر مع الأرجنتيني، إنزو فيرنانديز، حيث كانت سيطرة البرتغالي على وسط الميدان واضحة، وبعد أن سجل فيرناديز هدف تشلسي الثاني، ردّ عليه فينينيا سريعاً بلوحة فنية في لقطة هدف فريقه الثالث وكان من بين أفضل اللاعبين في الفريق. وانتشرت أخبار تؤكد أن عديد الأندية منها ريال مدريد، تريد التعاقد مع لاعب الباريسي، ولكن سيكون من الصعب على إدارة الفريق الفرنسي الموافقة على رحيله، بما أن إنريكي يعتمد عليه باستمرار وهو من بين أهم اللاعبين في خططه.

في المقابل لم يجد المدرب الإسباني حلولاً لمشكلات فريقه الدفاعية، بما أن الفريق قبل سبعة أهداف في آخر أربع مباريات، وصمد في لقاء وحيد أمام نادي لوهافر الضعيف، بالانتصار عليه بهدف نظيف. وكان مرمى الباريسي عرضة لعديد الهجومات الخطيرة لفريق تشلسي، الذي استفاد من الأخطاء الفردية التي ارتكبها دفاع بطل الدوري الفرنسي. وسيكون التركيز على الجانب الدفاعي في المرحلة المقبلة حتى يُواصل الفريق رحلة الدفاع عن اللقب التاريخي.