إنريكي يقنع نجم فرنسا هاتفياً: خفايا صفقة باريس المفاجئة

- نجح لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، في إقناع نجم منتخب فرنسا، ماغني أكليوش، بالانضمام إلى الفريق بعد مونديال 2026، رغم رغبته في البقاء مع موناكو لتطوير نفسه. - أكليوش، الذي تألق مع موناكو بتسجيله سبعة أهداف و11 تمريرة حاسمة في 43 مباراة، يعتبر إضافة مهمة لخط وسط باريس سان جيرمان، مما دفع إنريكي للضغط على إدارة النادي لحسم الصفقة. - من المتوقع أن ينضم أكليوش إلى معسكر باريس سان جيرمان الاستعدادي للموسم القادم، حيث يسعى الفريق للدفاع عن ألقابه.

لم يتوقف مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (56 عاماً)، عن العمل خلال الأيام الماضية، بعدما نجح في إقناع نجم منتخب فرنسا، ماغني أكليوش، بالانضمام إلى صفوف بطل دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مشاركته في مونديال 2026.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس السبت، أن لويس إنريكي تحدث هاتفياً مع ماغني أكليوش، الذي كان يريد البقاء لموسم إضافي مع ناديه موناكو، حتى يعمل على تطوير نفسه، لكن المدرب الإسباني نجح في إقناع صاحب الـ24 عاماً بضرورة حسم الصفقة في سوق الانتقالات الصيفية، لأنه في حاجة إلى لاعب في خط الوسط متعدد الاستخدامات.

ويعود اهتمام لويس إنريكي بموهبة منتخب فرنسا، بسبب ما فعله مع ناديه موناكو، حيث لعب ماغني أكليوش في 43 مواجهة في جميع البطولات المحلية والقارية، واستطاع تسجيل سبعة أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة، وهو الأمر الذي جعل المدرب الإسباني يطالب إدارة باريس سان جيرمان العمل على حسم الصفقة، والجلوس على طاولة المفاوضات مع موناكو.

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ويترقب أن يحسم نادي باريس سان جيرمان الصفقة، بعد نهاية مشاركة ماغني أكليوش مع منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم، حتى يتمكن المدرب لويس إنريكي من وضعه ضمن القائمة، التي ستسافر من أجل الدخول في المعسكر الاستعدادي، قبل انطلاق الموسم القادم، الذي يطمح فيه الفريق إلى الدفاع عن جميع الألقاب التي حققها في الموسم المنصرم.