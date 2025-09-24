- قرر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، ضم وسيم سلامة (16 عاماً) إلى تدريبات الفريق الأول، مما يعكس تقديره لموهبته البارزة في أكاديمية النادي، ويأتي هذا ضمن استراتيجية النادي لتعزيز الفريق بلاعبي الأكاديمية. - يتابع الاتحاد التونسي لكرة القدم تطور وسيم سلامة باهتمام، ويخطط لضمه إلى منتخب "نسور قرطاج"، بهدف قطع الطريق أمام فرنسا، خاصة بعد موافقة اللاعب على تمثيل تونس دولياً. - قد يضطر الاتحاد التونسي لدعوة سلامة للمنتخب الأول مباشرة، بدلاً من منتخب الناشئين، للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، نظراً لتطوره الملحوظ في باريس سان جيرمان.

فاجأ المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، النجم الشاب صاحب الأصول التونسية، وسيم سلامة، بقرار جديد، يعكس قيمة هذا اللاعب المتألق في أكاديمية النادي الفرنسي، إذ يُصنّف ضمن أبرز المواهب الصاعدة، وأحد أفضل لاعبي خط وسط الملعب، في فئته العمرية.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، مساء الثلاثاء، أن إنريكي قرر إدماج وسيم سلامة (16 عاماً)، في الفريق الأول، وضمه إلى تدريبات الكبار، وذلك ضمن سياسة تعزيز "الباريسي" بلاعبي الأكاديمية، ومنحهم الفرصة لإثبات مهاراتهم، ومحاولة اقتلاع مقعدهم في تشكيلة الفريق، الذي ينافس على العديد من الألقاب، وأبرزها الدوري الفرنسي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويعتبر هذا القرار هو الثاني من نوعه، الذي يتخذه إنريكي تجاه اللاعب وسيم سلامة، بعدما ضمه إلى تدريبات الفريق الأول في نهاية الموسم الماضي، بينما يتابع الاتحاد التونسي لكرة القدم تطور مسيرة النجم الصغير بكل اهتمام، من أجل ضمه إلى صفوف منتخب "نسور قرطاج"، بعدما حاز المسؤولون في وقت سابق موافقة اللاعب من أجل تمثيل تونس، رغم أنه ينتمي إلى منتخب فرنسا للناشئين.

ويبدو أن التطور، الذي يعيشه سلامة في باريس سان جيرمان، قد يضطر الاتحاد التونسي إلى دعوته للمنتخب الأول مباشرة، وفقاً للمعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، بعدما كانت النية تتجه في بداية الأمر نحو ضمه إلى منتخب الناشئين، للمشاركة في بطولة كأس العالم، تحت 17 عاماً، التي ستقام في دولة قطر، خلال الفترة الممتدة من الثالث حتى السابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ حلّ "نسور قرطاج" في المجموعة الرابعة، إلى جانب الأرجنتين وفيجي وبلجيكا. ويهدف الاتحاد التونسي إلى قطع الطريق أمام فرنسا، وتحصين اللاعب منذ صغره، ويبدو أن عائلة سلامة متحمسة بدورها لمشاهدته بقميص المنتخب الأول، وتثق بإمكانات وسيم من أجل التألق وقيادة مسيرة دولية مميزة، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع حصوله على بعض الوقت مع باريس سان جيرمان، في الفترة المقبلة.