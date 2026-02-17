إنريكي يطلب حسم صفقة نجم بلباو في الصيف

- يسعى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لضم نيكو ويليامز من أثلتيك بلباو في الصيف المقبل، لضمان استمرارية خططه للموسم القادم وسط مغادرة محتملة لبعض اللاعبين البارزين. - يهدف إنريكي للحفاظ على مكانة النادي في صدارة كرة القدم الأوروبية، مستفيداً من مهارات ويليامز الهجومية، رغم التحديات المالية المرتبطة بدفع الشرط الجزائي البالغ 100 مليون يورو. - يشدد إنريكي على ضرورة استعداد الإدارة للتخلي عن بعض النجوم وحسم صفقات فعالة لتعزيز التشكيلة الأساسية، مما يعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.

طلب مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، من إدارة الفريق ضرورة العمل على التحرك بسرعة من أجل مباشرة المفاوضات مع مهاجم أثلتيك بلباو، نيكو ويليامز، من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، الثلاثاء، أن لويس إنريكي بدأ التحرك خلال الأيام الماضية، بعدما وضع اسم نيكو ويليامز على رأس أولوياته، ووجه طلباً إلى إدارة نادي باريس سان جيرمان، طالب فيها بضرورة حسم صفقة المهاجم الشاب في "الميركاتو" الصيفي القادم، حتى يضمن استمرار رسم خُططه للموسم المقبل، الذي سيشهد مغادرة عدد من اللاعبين، أبرزهم عثمان ديمبيلي أو برادلي باركولا.

وأوضحت أن إنريكي يُريد الحفاظ على مكانة نادي باريس سان جيرمان في صدارة كرة القدم الأوروبية، مستفيداً من المهارات الهجومية والفعالية، التي يتمتع بها جناح أثلتيك بلباو، نيكو ويليامز، لكن إدارة الفريق الفرنسي تعلم جيداً أن حسم الصفقة لن يكون بالأمر السهل، لأنها مُضطرة إلى دفع الشرط الجزائي في عقده، ما سيجعل الموهبة الشابة إحدى أغلى الصفقات في الصيف القادم.

وتابعت أن إنريكي وجّه في رسالته المباشرة إلى الإدارة، بأنّه في حال أرادت الحفاظ على مشروع ناجح، عليها أن تدرك عدة أشياء، أبرزها الاستعداد للتخلي عن عدد من النجوم في الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بالإضافة إلى قدرتها على حسم الصفقات الفعالة، التي ستعطي التأثير بشكل واضح على التشكيلة الأساسية للمدرب الإسباني.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يعلم إصرار إدارة نادي أثلتيك بلباو، من أجل الحصول على الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز، الذي يصل إلى 100 مليون يورو، حتى تسمح للمهاجم بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي سيجعل الموهبة الشابة من أبرز الصفقات في الصيف المقبل.