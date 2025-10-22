إنريكي يشيد بالمغرب: يمكنهم التنافس على كأس العالم للرجال

كرة عالمية
باريس

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
22 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 18:54 (توقيت القدس)
لويس إنريكي خلال مباراة أبطال أوروبا أمام ليفركوزن، 21 أكتوبر 2025 (أورلك بدرسن/Getty)
لويس إنريكي خلال مباراة أبطال أوروبا أمام ليفركوزن، 21 أكتوبر 2025 (أورلك بدرسن/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أشاد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بالتقدم الكبير لكرة القدم المغربية، مشيرًا إلى تتويج منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 سنة، واعتبره جزءًا من مشروع كروي متكامل يؤهل المغرب للمنافسة على كأس العالم للرجال قريبًا.

- أكد إنريكي أن نجاح الكرة المغربية ليس صدفة، بل نتيجة عمل منظم وتخطيط طويل الأمد، مشيرًا إلى أهمية ظهور مدارس كروية جديدة تعزز المنافسة العالمية وتبرز مواهب من خارج الدوائر التقليدية.

- أشار إلى دور اللاعبين المغاربة في الأندية الأوروبية، مثل أشرف حكيمي، الذي يعكس مستوى العمل القاعدي في المغرب، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج قد يجعل المغرب منافسًا قويًا على كأس العالم للرجال.

أثنى مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، على القفزة النوعية التي حققتها كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة، بعدما توّج المنتخب المغربي للشباب بكأس العالم تحت 20 سنة، وأكد أن ما يحدث في المغرب يعبّر عن مشروع كروي متكامل يُؤهله للتنافس قريباً على لقب كأس العالم للرجال.

وقال إنريكي، في تصريحات لقناة "تي إن تي" الإسبانية، أمس الثلاثاء: "الكرة المغربية أصبحت من القوى الكبرى في اللعبة ومن المرشحين للفوز بكأس العالم مستقبلاً في فئة الرجال، إنه أمر جيد"، كما أشار إلى أنّ هذا النجاح لا يُعتبر صدفة، بل نتيجة عمل منظم وجهود متواصلة في التكوين والتخطيط على المدى الطويل.

وأبرز المدرب الإسباني أهمية اتساع رقعة المنافسة في كرة القدم العالمية، قائلاً: "من المميز للكرة العالمية بزوغ مدارس كروية جديدة، لطالما أبانت عن جودة عالية، المنتخب المغربي يعد دوماً مرشحاً للتتويج بكأس أفريقيا". واعتبر أن بروز مواهب من بلدان جديدة يمنح اللعبة نَفَساً مختلفاً، ويعكس مدى تطورها خارج الدوائر التقليدية التي كانت تسيطر عليها.

احتفلت الجماهير المغربية بوصول أبطال مونديال الشباب (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

استقبال حاشد لأشبال المغرب.. من نشوة الانتصار إلى صدمة المطار

وربط إنريكي بين الطفرة المغربية وبين وجود لاعبين من هذا البلد يتركون بصمتهم في كبريات الأندية الأوروبية، مثل أشرف حكيمي، الذي يُعد أحد أعمدة باريس سان جيرمان وقائده الثاني، لافتاً إلى أنّ امتلاك لاعب بهذه الجودة يعبّر عن مستوى العمل القاعدي في المغرب، وصرح في هذا الشأن: "أشرف حكيمي مثال على الجيل المغربي الجديد الذي يمتلك شخصية قوية وطموحاً كبيراً، إنه لاعب استثنائي داخل الملعب وخارجه".

واستحضر المدرب الإسباني تتويج المغرب بكأس العالم للشباب، بعد فوزه في النهائي على الأرجنتين بثنائية نظيفة، وأشاد بالإنجاز واعتبر أنه ليس سوى بداية لمسار أكبر، خاتماً بالقول: "إذا واصل المغرب هذا النهج، فليس من المستبعد أن نراه ينافس بقوة على كأس العالم للرجال في المستقبل القريب".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
توصل زياش إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة الوداد (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

زياش يقترب من الوداد.. صفقة تُشعل الشارع الكروي المغربي

آدم لملوم كان بمقدروه متابعة الرحلة وحصد الميدالية (العربي الجديد/ إنستغرام/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

مصارع تونسي يدعم فلسطين برفضه التطبيع مضحياً بفرصة التتويج

ليفاندفوسكي خلال مباراة برشلونة وسان جيرمان، 1 أكتوبر 2025 (جودت كارتيل/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

ليفاندوفسكي على رادار يونايتد.. ورونالدو يضغط لضمّه إلى النصر