إنريكي يشيد بالمغرب: يمكنهم التنافس على كأس العالم للرجال

أثنى مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، على القفزة النوعية التي حققتها كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة، بعدما توّج المنتخب المغربي للشباب بكأس العالم تحت 20 سنة، وأكد أن ما يحدث في المغرب يعبّر عن مشروع كروي متكامل يُؤهله للتنافس قريباً على لقب كأس العالم للرجال.

وقال إنريكي، في تصريحات لقناة "تي إن تي" الإسبانية، أمس الثلاثاء: "الكرة المغربية أصبحت من القوى الكبرى في اللعبة ومن المرشحين للفوز بكأس العالم مستقبلاً في فئة الرجال، إنه أمر جيد"، كما أشار إلى أنّ هذا النجاح لا يُعتبر صدفة، بل نتيجة عمل منظم وجهود متواصلة في التكوين والتخطيط على المدى الطويل.

وأبرز المدرب الإسباني أهمية اتساع رقعة المنافسة في كرة القدم العالمية، قائلاً: "من المميز للكرة العالمية بزوغ مدارس كروية جديدة، لطالما أبانت عن جودة عالية، المنتخب المغربي يعد دوماً مرشحاً للتتويج بكأس أفريقيا". واعتبر أن بروز مواهب من بلدان جديدة يمنح اللعبة نَفَساً مختلفاً، ويعكس مدى تطورها خارج الدوائر التقليدية التي كانت تسيطر عليها.

وربط إنريكي بين الطفرة المغربية وبين وجود لاعبين من هذا البلد يتركون بصمتهم في كبريات الأندية الأوروبية، مثل أشرف حكيمي، الذي يُعد أحد أعمدة باريس سان جيرمان وقائده الثاني، لافتاً إلى أنّ امتلاك لاعب بهذه الجودة يعبّر عن مستوى العمل القاعدي في المغرب، وصرح في هذا الشأن: "أشرف حكيمي مثال على الجيل المغربي الجديد الذي يمتلك شخصية قوية وطموحاً كبيراً، إنه لاعب استثنائي داخل الملعب وخارجه".

واستحضر المدرب الإسباني تتويج المغرب بكأس العالم للشباب، بعد فوزه في النهائي على الأرجنتين بثنائية نظيفة، وأشاد بالإنجاز واعتبر أنه ليس سوى بداية لمسار أكبر، خاتماً بالقول: "إذا واصل المغرب هذا النهج، فليس من المستبعد أن نراه ينافس بقوة على كأس العالم للرجال في المستقبل القريب".