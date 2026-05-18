- شن المدرب الإسباني لويس إنريكي هجوماً لاذعاً على لاعبي باريس سان جيرمان بعد خسارتهم أمام باريس إف سي، معبراً عن استيائه من غياب المسؤولية والروح القتالية، مما أدى إلى إنهاء الموسم بخسارة مخيبة. - أكد إنريكي على ضرورة إثبات اللاعبين لتميزهم في كل مباراة، مشيراً إلى أن الأداء السيئ في المباراة الأخيرة كان الأسوأ خلال ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، محذراً من تكرار الأداء في نهائي دوري أبطال أوروبا. - تحدث إنريكي عن إصابة عثمان ديمبيلي، موضحاً أنها آلام بسيطة في عضلة الساق، مع توقعات بعدم خطورة الإصابة، منتظراً تفاصيل الحالة قريباً.

شن الإسباني لويس انريكي (56 سنة)، مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هجوماً قاسياً على لاعبيه، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام نادي باريس أف سي في بطولة الدوري، وذلك قبل نحو أسبوعين من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنكليزي.

وبعد أسبوع من حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي، خسر الفريق أمام نادي باريس إف سي في الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي (2-1)، في ديربي العاصمة الفرنسية، ليُنهي البطل موسمه برصيد 76 نقطة من 24 فوزاً وأربعة تعادلات وست خسارات، وبفارق ست نقاط عن صاحب الوصافة فريق لانس الذي تأهل من جهته إلى منافسات دوري الأبطال.

وتحدث لويس إنريكي بعد خسارة باريس سان جيرمان عبر تطبيق "ليغ 1 بلس"، فبدا غاضباً من لاعبيه بسبب غياب "المسؤولية" لديهم مما قادهم إلى توديع الموسم بخسارة، وقال المدرب الإسباني: "لم نستفد بشيء من هذه المباراة، قدمنا أداء سيئاً للغاية في الشوط الأول، ولم نخلق أي فرص تهديفية، وعليه من الصعب تقييم أداء اللاعبين. لم يكن أسوأ شوط في الموسم، بل أسوأ مباراة لي خلال ثلاث سنوات قضيتها مع الفريق، فعندما تلعب من دون روح أو طموح، فقد يحدث لك أي شيء".

وواصل إنريكي هجومه على لاعبيه قائلاً: "بالطبع هناك أعذار، ولكن لا أحب الأعذار، أتفهم تماماً أنه ليس هناك دوافع من هذه المباراة، ولكن عندما تكون لاعباً في باريس سان جيرمان، يجب إثبات أنك مختلف في كل شيء. لست راضياً عن الفريق، قدمنا مباراة سيئة للغاية"، وارتفعت نبرة إنريكي تجاه لاعبيه قبل نحو أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل تفادي تقديم مباراة نهائية سيئة وخسارة اللقب الأوروبي.

كما تحدث إنريكي عن خروج عثمان ديمبيلي من المباراة مُصاباً وقال عنه "إنه يعاني من آلام بسيطة في عضلة الساق، وأتمنى ألا تكون إصابة خطيرة. ليس لدي تفاصيل عن حالة عثمان، علينا الانتظار، أي حديث بشأن إصابته حالياً مجرد تكهنات، لكنني لا أتوقع أن تكون إصابة قوية، وسنعرف التفاصيل خلال الساعات القادمة".