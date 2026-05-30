إنريكي يستغل رحيل غوارديولا لطلب نجم مانشستر سيتي

- يسعى لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، لاستغلال رحيل بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي للتعاقد مع المدافع البرتغالي روبن دياز، الذي يشعر بخيبة أمل من رحيل غوارديولا. - باريس سان جيرمان يواجه منافسة من أندية ألمانية وإسبانية لضم دياز، لكن خبرته في استقطاب النجوم وتوفير بيئة رياضية مثالية قد تسهل المهمة، مع استعداد النادي لدفع 60 مليون يورو. - إنريكي يرى في دياز الخيار المثالي لبناء خط دفاعي قوي بفضل خبرته التكتيكية وقدرته على حسم الألقاب، وهو ما يحتاجه الفريق للموسم القادم.

استغل مدرب نادي باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي (56 عاماً)، رحيل المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن منصبه في الفريق، بعدما طلب من إدارة بطل الدوري الفرنسي حسم صفقة أحد أبرز المدافعين في العالم خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الجمعة، أن إنريكي يُريد حسم صفقة المدافع البرتغالي روبن دياز، الذي عبّر عن خيبة أمله من قرار رحيل بيب غوارديولا عن الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي، الأمر الذي يجعل المهمة سهلة بالنسبة إلى إدارة باريس سان جيرمان، التي تحركت خلال الساعات الماضية، وعملت على تقييم الصفقة، التي ربما ستصل قيمتها في سوق الانتقالات الصيفية إلى 60 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يعلم اهتمام العديد من أندية الدوري الألماني والإسباني بخدمات روبن دياز، لكن الفريق الفرنسي بات يمتلك خبرة في كيفية استقطاب النجوم، من خلال توفير بيئة رياضية مثالية، حيث من المتوقع أن يمنح المدرب الإسباني البرتغالي قيادة خط الدفاع خلال الموسم القادم.

وتابعت أن سبب اختيار إنريكي لروبن دياز، يعود إلى اقناع المدرب الإسباني بضرورة بناء خط دفاعي قوي، لكنه يحتاج إلى لاعب مثل البرتغالي، الذي يمتلك خبرة استثنائية، وعي تكتيكي، التعامل مع الكرات الهوائية، بالإضافة إلى ثقافة الانتصارات وحسم الألقاب، وهو ما عاشه بالفعل تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي خلال السنوات الماضية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إدارة نادي باريس سان جيرمان لن تتردد نهائياً في دفع القيمة المالية للمدافع البرتغالي، لأنها تعلم أن الكثير من الفرق الأوروبية بدأت التحرك صوب روبن دياز، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، الذي يعمل على إعادة بناء الفريق الملكي، من أجل العودة مرة أخرى إلى منصة التتويج في الموسم القادم.