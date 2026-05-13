إنريكي يستعين برياضة "الرغبي" لإيقاف خطر أرسنال في نهائي الأبطال

اختار مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (56 عاماً)، الاستعانة برياضة "الرغبي"، من أجل إيقاف خطورة لاعبي أرسنال الإنكليزي في المواجهة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ستقام في الـ30 من شهر مايو/أيار الجاري.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مساء الثلاثاء، أن إنريكي طالب نجوم نادي باريس سان جيرمان خلال التدريبات، بارتداء الواقيات، التي يستخدمها لاعبو رياضة "الرغبي"، بسبب رغبة المدرب الإسباني بالتعامل مع الركلات الركنية، التي أصبحت السلاح السري لفريق أرسنال في الموسم الجاري، بسبب قدرة اللاعبين على تسجيل الأهداف.

وأوضح التقرير، أن إنريكي طلب التركيز على حراس مرمى نادي باريس سان جيرمان، حيث تم تخصيص ملابس رياضة "الرغبي" لهم، وبعدها أمر البقية باتباع نفس أسلوب أرسنال في تنفيذ الركلات الركنية، عبر جعل المدافعين والمهاجمين يضغطون على حراس المرمى في كل مرة، من أجل معرفة كيفية التصرف مع مثل هذه المواقف في نهائي دوري الأبطال القادم.

وتابعت أن إنريكي يريد جعل حراس مرمى باريس سان جيرمان مستعدين بشكل كامل للتعامل مع الضغط، الذي سيقوم به نجوم أرسنال أثناء حصولهم على الركلات الركنية، بالإضافة إلى جعل مدافعي الفريق الفرنسي يتصرفون بشكل مثالي مع هذه الحالات، التي ستظهر بشكل كبير في نهائي المسابقة القارية، الذي سيلعب في ملعب بوشكاش أرينا.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن إنريكي تحدث مع نجوم نادي باريس سان جيرمان في المحاضرة بعد نهاية التدريبات، وعرض أمامهم العديد من التسجيلات المصورة، التي تظهر خطورة لاعبي أرسنال أثناء تنفيذ الركلات الركنية، التي جعلتهم يقومون بتسجيل 17 هدفاً في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز بالموسم الجاري.