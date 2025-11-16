إنريكي يريد خطف نجم لاتسيو في الشتاء

وضع مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني لويس إنريكي (55 عاماً)، هدفاً جديداً، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما طالب إدارة بطل دوري أبطال أوروبا بضرورة حسم صفقة انتقال المدافع، ماريو غيلا (25 عاماً)، بعد سلسلة الإصابات، التي ضربت كتيبة "الباريسي" منذ بداية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس السبت، أن لويس إنريكي يعلم حجم الدعم الكبير، الذي سيوفره انتقال اللاعب الإسباني، ماريو غيلا، إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان، في "الميركاتو" الشتوي المقبل، لأن صاحب الـ 25 عاماً يستطيع اللعب في أكثر من مركز في خط الدفاع، ما يعني تعويض النجم المغربي، أشرف حكيمي، الذي تعرض لإصابة خطيرة، أثناء خوضه المواجهة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وتابعت أن قرار لويس إنريكي بالتعاقد مع ماريو غيلا يأتي بعد قيامه بعقد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة باريس سان جيرمان، والجهاز الفني، الذي قدم تقريراً مفصلاً يؤكد قدرة اللاعب على التأقلم جيداً مع طريقة لعب بطل الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى أن المدير الفني كان يتابع الإسباني، عندما كان يلعب في صفوف الفريق الثاني لريال مدريد قبل سنوات عدّة.

وأوضحت أنّ باريس سان جيرمان لن يرفض طلب إنريكي، خاصة أن انتقال ماريو غيلا من لاتسيو الإيطالي، إلى صفوف بطل الدوري الفرنسي، سيتكلف نحو 30 مليون يورو، وهو رقم في المتناول، والفريق الإيطالي لن يرفض رحيل مدافعه نهائياً، لأنه يريد تحقيق الأرباح المالية من الصفقة، بعدما دفع ستة ملايين يورو فقط، عندما استقدمه صفوف ريال مدريد في عام 2022.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن انتقال ماريو غيلا لصفوف باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يبقى بيد ريال مدريد، الذي وضع شرطاً أساسياً في عقد المدافع، عند رحيله إلى لاتسيو، يقضي بأن على إدارة الفريق الإيطالي إبلاغ الفريق الملكي بالعرض المقدم لصاحب الـ 25 عاماً، قبل اتخاذ القرار النهائي. وعليه؛ من الممكن أن يُفعّل ريال مدريد إعادة شراء عقده، أو سيسمح له بالرحيل إلى كتيبة المدرب لويس إنريكي.